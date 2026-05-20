Giá heo hơi hôm nay 20/5: Đồng Nai đạt 70.000 đồng/kg, Hà Nội và TP.HCM cùng giảm Thị trường heo hơi ngày 20/5 ghi nhận xu hướng điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg tại Hà Nội và TP.HCM. Hiện tại, mức giá toàn quốc dao động từ 66.000 đến 70.000 đồng/kg.

Sáng 20/5, thị trường heo hơi trong nước chứng kiến nhịp điều chỉnh trái chiều tại các vùng trọng điểm. Trong khi giá tại Hà Nội và TP.HCM cùng hạ nhiệt, Đồng Nai hiện là địa phương duy nhất duy trì ngưỡng giá 70.000 đồng/kg, mức cao nhất ghi nhận được trên toàn quốc.

Biến động tại khu vực miền Bắc

Tại miền Bắc, giá heo hơi ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg tại hai địa phương là Bắc Ninh và Hà Nội, đưa giá thu mua về mức 68.000 đồng/kg. Hiện tại, dải giá tại khu vực này đang dao động phổ biến trong khoảng 67.000 - 69.000 đồng/kg.

Hưng Yên hiện là địa phương có mức giá cao nhất khu vực với 69.000 đồng/kg. Ngược lại, mức giá thấp nhất 67.000 đồng/kg được ghi nhận tại một loạt tỉnh bao gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên. Các tỉnh thành còn lại như Thái Nguyên, Phú Thọ, Sơn La duy trì ổn định ở mức 68.000 đồng/kg.

Thị trường miền Trung và Tây Nguyên duy trì đà đi ngang

Trái ngược với sự biến động ở hai đầu đất nước, khu vực miền Trung và Tây Nguyên không ghi nhận sự thay đổi về giá trong sáng nay. Thương lái tại đây đang thu mua heo hơi trong khoảng từ 66.000 đến 69.000 đồng/kg.

Lâm Đồng tiếp tục là địa phương dẫn đầu khu vực với mức giá 69.000 đồng/kg. Trong khi đó, các tỉnh Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa vẫn neo ở mức thấp nhất vùng là 66.000 đồng/kg. Nghệ An, Hà Tĩnh và Gia Lai duy trì giao dịch tại mốc 67.000 đồng/kg.

Khu vực miền Nam: Đồng Nai giữ đỉnh giá toàn quốc

Tại miền Nam, giá heo hơi tại TP.HCM đã giảm nhẹ 1.000 đồng/kg, xuống còn 69.000 đồng/kg. Sau đợt điều chỉnh này, Đồng Nai trở thành địa phương duy nhất trên cả nước đạt ngưỡng 70.000 đồng/kg.

Khảo sát chung toàn vùng, giá heo hơi miền Nam đang dao động từ 67.000 - 70.000 đồng/kg. Các tỉnh như Tây Ninh, An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ ổn định ở mức 68.000 đồng/kg. Hai tỉnh Đồng Tháp và Cà Mau ghi nhận mức giá thấp hơn, đạt 67.000 đồng/kg.

Bảng giá heo hơi chi tiết tại các khu vực

Địa phương Giá (VND/kg) Biến động (VND) Đồng Nai 70.000 - Hưng Yên 69.000 - Lâm Đồng 69.000 - TP.HCM 69.000 -1.000 Hà Nội 68.000 -1.000 Bắc Ninh 68.000 -1.000 Thanh Hóa 68.000 - Cần Thơ 68.000 - Tuyên Quang 67.000 - Đà Nẵng 66.000 -

Gia Lai tạm dừng tiếp nhận dự án chăn nuôi heo quy mô nhỏ

Bên cạnh diễn biến giá cả, thị trường chăn nuôi còn đón nhận thông tin quan trọng từ tỉnh Gia Lai. UBND tỉnh này vừa ban hành văn bản quyết định tạm dừng tiếp nhận các hồ sơ đề xuất dự án chăn nuôi heo quy mô nhỏ. Quyết định được đưa ra sau khi xem xét tình hình triển khai thực tế và định hướng phát triển chăn nuôi của tỉnh đến năm 2030.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng như Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính thực hiện rà soát thận trọng, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế về môi trường, nguồn nước và mật độ chăn nuôi tại các xã, phường. Đối với các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, tỉnh yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ và cam kết bảo vệ môi trường. Những trường hợp chậm triển khai hoặc không đảm bảo điều kiện sẽ bị xem xét thu hồi theo quy định.