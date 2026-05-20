Giá heo hơi hôm nay 20/5: Đồng Nai duy trì mốc 70.000 đồng/kg, Hà Nội và TP.HCM cùng giảm Giá heo hơi ngày 20/5 giảm 1.000 đồng/kg tại Hà Nội và TP.HCM. Hiện Đồng Nai là địa phương duy nhất ghi nhận mức giá cao nhất cả nước đạt 70.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi ngày 20/5 ghi nhận sự biến động nhẹ tại hai miền Bắc và Nam với xu hướng giảm giá tại một số đô thị lớn. Hiện nay, giá thu mua heo hơi trên toàn quốc đang dao động trong khoảng 66.000 - 70.000 đồng/kg. Đáng chú ý, Đồng Nai vẫn là địa phương giữ ngưỡng giá cao nhất thị trường.

Miền Bắc: Bắc Ninh và Hà Nội điều chỉnh giảm giá

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi ghi nhận nhịp điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg tại Bắc Ninh và Hà Nội, cùng xuống mức 68.000 đồng/kg. Toàn vùng hiện giao dịch trong khoảng 67.000 - 69.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (VND/kg) Biến động (VND) Hưng Yên 69.000 - Bắc Ninh 68.000 -1.000 Hà Nội 68.000 -1.000 Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Phú Thọ, Sơn La, Hải Phòng 68.000 - Tuyên Quang, Cao Bằng, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên 67.000 -

Theo khảo sát, Hưng Yên hiện là địa phương duy nhất tại miền Bắc duy trì mức giá 69.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại như Tuyên Quang, Cao Bằng và Ninh Bình vẫn neo ở mức thấp nhất khu vực là 67.000 đồng/kg.

Miền Trung - Tây Nguyên: Thị trường đi ngang

Khu vực miền Trung - Tây Nguyên không ghi nhận biến động mới trong sáng nay. Giá heo hơi tại đây tiếp tục duy trì trong khoảng 66.000 - 69.000 đồng/kg. Lâm Đồng là địa phương có giá thu mua cao nhất vùng với 69.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (VND/kg) Biến động (VND) Lâm Đồng 69.000 - Thanh Hoá, Đắk Lắk 68.000 - Nghệ An, Hà Tĩnh, Gia Lai 67.000 - Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hoà 66.000 -

Mức giá thấp nhất khu vực là 66.000 đồng/kg được ghi nhận tại một loạt địa phương bao gồm Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hoà.

Miền Nam: Đồng Nai dẫn đầu giá cả nước

Thị trường phía Nam chứng kiến TP.HCM giảm nhẹ 1.000 đồng/kg, đưa mức giá về còn 69.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Nai vẫn duy trì vị thế là địa phương có giá heo hơi cao nhất cả nước khi giao dịch tại mốc 70.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (VND/kg) Biến động (VND) Đồng Nai 70.000 - TP.HCM 69.000 -1.000 Tây Ninh, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ 68.000 - Đồng Tháp, Cà Mau 67.000 -

Nhìn chung, giá heo hơi tại miền Nam hiện dao động phổ biến từ 67.000 đến 70.000 đồng/kg. Các địa phương như Đồng Tháp và Cà Mau đang có mức giá thấp nhất vùng.

Gia Lai tạm dừng tiếp nhận dự án chăn nuôi heo quy mô nhỏ

Bên cạnh biến động về giá, UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành văn bản về việc tạm dừng tiếp nhận các dự án chăn nuôi heo quy mô nhỏ trên địa bàn. Quyết định này nhằm bám sát định hướng phát triển chăn nuôi đến năm 2030 và đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường, an toàn dịch bệnh.

Chính quyền tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng như Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát kỹ lưỡng các hồ sơ dự án. Đối với những dự án đã được chấp thuận chủ trương, nhà đầu tư phải cam kết tiến độ và cập nhật thông tin hàng tuần. Những trường hợp chậm triển khai hoặc không đảm bảo điều kiện môi trường sẽ bị xem xét thu hồi theo quy định của pháp luật.