Giá heo hơi hôm nay 21/4: Lâm Đồng chạm mốc 69.000 đồng/kg, xu hướng tăng lan rộng Thị trường heo hơi ngày 21/4 ghi nhận tín hiệu tích cực khi mức đỉnh 69.000 đồng/kg xuất hiện tại miền Trung, trong khi miền Nam duy trì vùng giá cao trên diện rộng.

Giá heo hơi trong phiên giao dịch ngày 21/4 ghi nhận diễn biến khả quan khi đà tăng bắt đầu lan tỏa từ miền Nam sang khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Hiện tại, mức giá cao nhất 69.000 đồng/kg đã được thiết lập tại nhiều địa phương trọng điểm.

Miền Trung và Tây Nguyên xuất hiện đỉnh giá mới

Đáng chú ý nhất tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên là tỉnh Lâm Đồng khi giá heo hơi tăng lên mức 69.000 đồng/kg, ngang bằng với mức cao nhất cả nước. Đắk Lắk tiếp tục giữ đà ổn định ở mức 68.000 đồng/kg.

Tại các địa phương khác như Thanh Hóa, Gia Lai và Khánh Hòa, giá heo hơi đạt 65.000 đồng/kg. Nhóm các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi phổ biến ở mức 64.000 đồng/kg. Hà Tĩnh hiện là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực với 63.000 đồng/kg.

Thị trường miền Nam duy trì vị thế dẫn dắt

Khu vực miền Nam tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt thị trường khi nhiều địa phương duy trì vùng giá cao diện rộng. Cụ thể, các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP.HCM và Vĩnh Long cùng ghi nhận mức 69.000 đồng/kg.

Các địa phương lân cận như Cà Mau giữ giá ở mức 68.000 đồng/kg; An Giang và Cần Thơ ổn định tại mốc 67.000 đồng/kg. Nhìn chung, mặt bằng giá heo hơi phía Nam vẫn đang được giữ vững ở mức cao so với các vùng còn lại.

Miền Bắc đi ngang ổn định

Trái ngược với đà tăng nhẹ ở miền Trung, thị trường miền Bắc hôm nay không có biến động. Hưng Yên là địa phương có mức giá cao nhất khu vực với 66.000 đồng/kg. Hà Nội, Bắc Ninh và Hải Phòng cùng duy trì ở mức 65.000 đồng/kg.

Đa số các tỉnh còn lại như Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Ninh Bình và Lào Cai dao động quanh mức 64.000 đồng/kg. Mức giá thấp nhất miền Bắc hiện được ghi nhận tại Lai Châu với 63.000 đồng/kg.

Khu vực Địa phương tiêu biểu Giá heo hơi (VND/kg) Miền Nam Đồng Nai, TP.HCM, Vĩnh Long 69.000 Miền Trung Lâm Đồng 69.000 Miền Bắc Hưng Yên 66.000

Giá heo hơi ngày 21/4 cho thấy tín hiệu tích cực khi mức giá cao lan rộng tại nhiều địa phương.

Dự báo xu hướng thị trường ngắn hạn

Theo phân tích thị trường, giá heo hơi đang có xu hướng nhích tăng nhẹ cục bộ, đặc biệt tại khu vực Tây Nguyên. Tuy nhiên, do các yếu tố cung - cầu hiện tại vẫn chưa có biến động lớn, mặt bằng giá chung được dự báo sẽ duy trì trạng thái đi ngang hoặc tăng nhẹ trong những ngày tới.