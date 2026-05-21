Giá heo hơi hôm nay 21/5: Hưng Yên và Đồng Nai chạm mốc 70.000 đồng/kg Thị trường heo hơi ghi nhận đà tăng rải rác trên cả ba miền, đưa giá thu mua cao nhất đạt 70.000 đồng/kg. Cùng thời điểm, Gia Lai chấp thuận dự án trang trại 270 tỷ đồng.

Thị trường heo hơi trong nước sáng ngày 21/5 tiếp tục duy trì đà tăng nhẹ tại nhiều địa phương. Đáng chú ý, mức giá trần 70.000 đồng/kg đã xuất hiện tại Hưng Yên và Đồng Nai, phản ánh xu hướng thắt chặt nguồn cung trong ngắn hạn.

Miền Bắc tăng diện rộng, Hưng Yên dẫn đầu

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi ghi nhận sự điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg tại phần lớn các tỉnh thành. Hưng Yên hiện là địa phương có giá thu mua cao nhất khu vực và cả nước, đạt mốc 70.000 đồng/kg. Theo sau là Hà Nội và Hải Phòng với mức giá 69.000 đồng/kg.

Nhóm các tỉnh bao gồm Tuyên Quang, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên và Lai Châu cũng đồng loạt tăng giá, lên mức 68.000 đồng/kg. Hiện tại, Cao Bằng vẫn là địa phương có giá thấp nhất khu vực miền Bắc, duy trì ở mức 67.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (VND/kg) Biến động Hưng Yên 70.000 +1.000 Hà Nội 69.000 +1.000 Hải Phòng 69.000 +1.000 Tuyên Quang 68.000 +1.000 Lào Cai 68.000 +1.000 Ninh Bình 68.000 +1.000 Cao Bằng 67.000 -

Khu vực miền Trung và miền Nam duy trì đà tăng

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi dao động trong khoảng 67.000 - 69.000 đồng/kg. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh cùng tăng 1.000 đồng/kg, đạt mức 69.000 đồng/kg, ngang bằng với Lâm Đồng. Trong khi đó, Gia Lai là địa phương có giá thấp nhất khu vực với mức 67.000 đồng/kg.

Thị trường miền Nam cũng không nằm ngoài xu hướng tăng. Đồng Nai tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu khu vực với mức 70.000 đồng/kg. Đồng Tháp và Cà Mau cùng tăng nhẹ một giá, lên mức 68.000 đồng/kg. Tại TP.HCM, thương lái đang thu mua ở mức 69.000 đồng/kg, các tỉnh còn lại ổn định quanh mốc 68.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc. (Tổng hợp: Thảo Tiên)

Gia Lai đầu tư 270 tỷ đồng xây dựng trang trại heo quy mô lớn

Bên cạnh diễn biến giá, hạ tầng chăn nuôi tại Tây Nguyên đón nhận tín hiệu mới. UBND tỉnh Gia Lai vừa chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án trang trại chăn nuôi heo tập trung AGRI Gia Lai 2. Dự án do Công ty cổ phần AGRI Gia Lai Hai làm chủ đầu tư, đặt tại xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai.

Với tổng vốn đầu tư 270 tỷ đồng, dự án sẽ triển khai mô hình công nghệ khép kín trên diện tích gần 17,5 ha. Quy mô chăn nuôi dự kiến bao gồm 5.000 con heo nái và 80 con heo nọc. Theo lộ trình, dự án sẽ bắt đầu khởi công từ quý III/2026 và chính thức đưa vào hoạt động sản xuất từ quý IV/2027.

Chính quyền tỉnh Gia Lai yêu cầu nhà đầu tư tuân thủ nghiêm ngặt các quy chuẩn về bảo vệ môi trường và công nghệ xử lý nước thải. Việc mở rộng quy mô trang trại tập trung được kỳ vọng sẽ giúp ổn định nguồn cung và nâng cao tiêu chuẩn chăn nuôi tại khu vực trong những năm tới.