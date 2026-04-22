Giá heo hơi hôm nay 22/4: Miền Nam ổn định ở mức 69.000 đồng/kg Thị trường heo hơi ngày 22/4 duy trì mặt bằng giá cao trên cả nước sau nhịp tăng trước đó. Khu vực miền Nam và Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu với mức 69.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi ngày 22/4 ghi nhận trạng thái ổn định sau giai đoạn thiết lập mặt bằng giá mới. Xu hướng tăng giá trên diện rộng có dấu hiệu chững lại, tuy nhiên áp lực giảm giá vẫn chưa xuất hiện do nguồn cung và nhu cầu tiêu thụ đang ở trạng thái cân bằng.

Khu vực miền Nam duy trì giá cao nhất cả nước

Tại khu vực phía Nam, giá heo hơi tiếp tục giữ vững vùng giá cao nhất toàn quốc. Ghi nhận tại các địa phương như Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP.HCM và Vĩnh Long, mức giá phổ biến đạt 69.000 đồng/kg. Đây cũng là ngưỡng giá cao nhất được ghi nhận trên thị trường hiện nay.

Các địa phương lân cận cũng duy trì mức giá ổn định: Cà Mau đạt 68.000 đồng/kg; An Giang và Cần Thơ tiếp tục giữ mức 67.000 đồng/kg. Nhìn chung, mặt bằng giá tại miền Nam vẫn đang được hỗ trợ tốt và chưa có dấu hiệu điều chỉnh sâu.

Biến động tại miền Trung và Tây Nguyên

Thị trường miền Trung và Tây Nguyên ghi nhận sự phân hóa rõ rệt về mức giá. Đáng chú ý, Lâm Đồng là địa phương duy nhất trong khu vực chạm mốc 69.000 đồng/kg, tương đương với các tỉnh dẫn đầu tại miền Nam. Đắk Lắk theo sát với mức giá 68.000 đồng/kg.

Tại các khu vực khác, giá heo hơi dao động trong khoảng 63.000 - 65.000 đồng/kg. Cụ thể:

65.000 đồng/kg: Thanh Hóa, Gia Lai và Khánh Hòa.

64.000 đồng/kg: Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

63.000 đồng/kg: Hà Tĩnh (mức thấp nhất khu vực).

Thị trường miền Bắc đi ngang, Hưng Yên giữ đỉnh

Thị trường heo hơi miền Bắc hôm nay không ghi nhận biến động mới. Hưng Yên tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất khu vực với 66.000 đồng/kg. Nhóm các địa phương gồm Hà Nội, Bắc Ninh và Hải Phòng duy trì ổn định ở mức 65.000 đồng/kg.

Phần lớn các địa phương còn lại như Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Ninh Bình và Lào Cai phổ biến ở mức 64.000 đồng/kg. Mức giá thấp nhất khu vực được ghi nhận tại Lai Châu với 63.000 đồng/kg.

Khu vực Địa phương tiêu biểu Giá (VND/kg) Miền Nam Đồng Nai, Tây Ninh, TP.HCM 69.000 Tây Nguyên Lâm Đồng 69.000 Miền Bắc Hưng Yên 66.000 Miền Trung Hà Tĩnh 63.000

Nhìn chung, thị trường đang bước vào giai đoạn tích lũy sau các đợt tăng giá. Theo các chuyên gia phân tích thị trường, giá heo hơi trong ngắn hạn nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi ngang hoặc chỉ biến động nhỏ tại một vài địa phương đơn lẻ. Tín hiệu từ nhu cầu tiêu thụ cuối tháng sẽ là yếu tố quyết định xu hướng tiếp theo của giá heo hơi.