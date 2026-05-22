Giá heo hơi hôm nay 22/5: Duy trì mức 70.000 đồng/kg, Gia Lai xây trang trại 140 tỷ đồng Thị trường heo hơi ngày 22/5 ghi nhận xu hướng ổn định trên diện rộng với mức giá cao nhất 70.000 đồng/kg. Đáng chú ý, Gia Lai vừa phê duyệt dự án chăn nuôi quy mô lớn.

Theo khảo sát sáng 22/5, giá heo hơi tại thị trường Việt Nam cơ bản giữ mức ổn định sau những biến động nhẹ vào phiên trước đó. Hiện tại, giá thu mua trên toàn quốc đang dao động phổ biến trong khoảng 68.000 - 70.000 đồng/kg. Điểm nhấn duy nhất trong phiên giao dịch sáng nay đến từ sự điều chỉnh tăng tại khu vực phía Bắc.

Thị trường miền Bắc ghi nhận mức giá đỉnh 70.000 đồng/kg

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi dao động từ 68.000 đồng/kg đến 70.000 đồng/kg. Cao Bằng là địa phương duy nhất ghi nhận mức tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 68.000 đồng/kg. Trong khi đó, Hưng Yên tiếp tục giữ vững vị trí là địa phương có giá thu mua cao nhất khu vực và cả nước với mức 70.000 đồng/kg.

Tại các khu vực trọng điểm khác, Hà Nội và Hải Phòng duy trì mức giá 69.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại bao gồm Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La hiện đang cùng giao dịch tại mốc 68.000 đồng/kg.

Miền Trung và miền Nam giữ giá ổn định

Thị trường heo hơi tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên không có sự biến động mới về giá. Mức giá cao nhất 69.000 đồng/kg được ghi nhận tại Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh và Lâm Đồng. Nhóm các địa phương còn lại gồm Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hoà duy trì ổn định ở mức 68.000 đồng/kg.

Tương tự, tại miền Nam, giá heo hơi cũng đồng loạt lặng sóng. Đồng Nai là địa phương duy nhất ở khu vực này đạt ngưỡng 70.000 đồng/kg. TP.HCM hiện neo tại giá 69.000 đồng/kg. Các tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ tiếp tục giao dịch ở mức 68.000 đồng/kg.

Gia Lai phê duyệt dự án trang trại chăn nuôi khép kín 140 tỷ đồng

Bên cạnh diễn biến giá cả, thị trường ngành chăn nuôi ghi nhận thông tin đáng chú ý từ Gia Lai. UBND tỉnh này vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trang trại chăn nuôi heo Phú Cường Phát tại xã Phú Túc và xã Ia Rsai với tổng số vốn lên tới 140 tỷ đồng.

Dự án tại Gia Lai sẽ áp dụng mô hình công nghệ khép kín với quy mô lớn.

Dự án do Công ty TNHH Chăn nuôi Phú Cường Phát thực hiện, có trụ sở tại xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai. Đây là trang trại chăn nuôi heo thịt theo mô hình công nghệ khép kín với công suất thiết kế 24.000 con heo thịt mỗi đợt, thực hiện hai đợt nuôi mỗi năm. Quy mô sử dụng đất của dự án khoảng 231.154 m2.

Theo lộ trình, dự án sẽ hoàn tất các thủ tục pháp lý về đầu tư và môi trường trong quý III/2026. Quá trình xây dựng dự kiến kéo dài đến quý III/2027 và bắt đầu vận hành chính thức từ quý IV/2027. UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu nhà đầu tư tuân thủ nghiêm ngặt các quy chuẩn về xử lý nước thải và an toàn môi trường trước khi đưa vào hoạt động.