Giá heo hơi hôm nay 22/5: Thị trường đi ngang, mức cao nhất đạt 70.000 đồng/kg Sáng 22/5, giá heo hơi trên cả nước duy trì ổn định trong khoảng 68.000 - 70.000 đồng/kg. Duy nhất tỉnh Cao Bằng ghi nhận mức tăng nhẹ 1.000 đồng/kg so với phiên trước.

Sau đợt điều chỉnh ngày 21/5, thị trường heo hơi toàn quốc bước vào trạng thái lặng sóng trong phiên sáng nay. Hiện nay, mặt bằng giá vẫn neo ở mức cao, dao động phổ biến từ 68.000 đến 70.000 đồng/kg tùy khu vực.

Diễn biến thị trường miền Bắc

Tại khu vực miền Bắc, Cao Bằng là địa phương duy nhất ghi nhận biến động khi tăng nhẹ 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua lên mức 68.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại không có sự thay đổi về giá so với hôm qua.

Hưng Yên hiện là địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực và cả nước, đạt mốc 70.000 đồng/kg. Hai thành phố lớn là Hà Nội và Hải Phòng duy trì ổn định ở mức 69.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại như Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh và Phú Thọ đang cùng giao dịch tại mức 68.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng/kg) Biến động Hưng Yên 70.000 - Hà Nội 69.000 - Hải Phòng 69.000 - Cao Bằng 68.000 +1.000 Tuyên Quang 68.000 - Lào Cai 68.000 -

Khu vực miền Trung và Tây Nguyên ổn định

Thị trường miền Trung - Tây Nguyên không ghi nhận biến động mới trong sáng nay. Giá thu mua tại khu vực này hiện dao động quanh ngưỡng 68.000 - 69.000 đồng/kg.

Cụ thể, mức giá cao nhất khu vực là 69.000 đồng/kg được ghi nhận tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Lâm Đồng. Trong khi đó, các địa phương khác như Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk đều giữ mức giá ổn định 68.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại miền Nam duy trì đà ngang

Tương tự các khu vực khác, thị trường phía Nam cũng không có sự điều chỉnh nào. Giá heo hơi tại đây tiếp tục duy trì trong khoảng 68.000 - 70.000 đồng/kg.

Đồng Nai vẫn là địa phương dẫn đầu khu vực với mức giá 70.000 đồng/kg. TP.HCM neo ở mức 69.000 đồng/kg. Nhóm các tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ đang cùng giao dịch ở mức thấp hơn là 68.000 đồng/kg.

Gia Lai phê duyệt dự án trang trại heo 140 tỷ đồng

Bên cạnh diễn biến giá cả, thị trường chăn nuôi ghi nhận thông tin mới về hạ tầng tại tỉnh Gia Lai. UBND tỉnh này vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trang trại chăn nuôi heo Phú Cường Phát với tổng vốn đầu tư 140 tỷ đồng.

Dự án được thực hiện tại xã Phú Túc và xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, do Công ty TNHH Chăn nuôi Phú Cường Phát làm chủ đầu tư. Quy mô dự án sử dụng khoảng 23,1 ha đất, thiết kế theo mô hình công nghệ khép kín với công suất 24.000 con heo thịt mỗi đợt. Dự kiến, trang trại sẽ thực hiện hai đợt nuôi mỗi năm.

Theo lộ trình, dự án sẽ hoàn tất các thủ tục pháp lý vào quý III/2026 và bắt đầu xây dựng từ cuối năm 2026. Dự kiến trang trại sẽ vận hành thử nghiệm vào quý III/2027 và chính thức đi vào hoạt động từ quý IV/2027. UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu chủ đầu tư phải đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường và thi công đường giao thông phục vụ nhu cầu của cư dân khu vực.