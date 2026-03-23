Thị trường Giá heo hơi hôm nay 23/3/2026: Giảm nhẹ tại miền Bắc Giá heo hơi hôm nay 23/3/2026 giảm nhẹ tại miền Bắc và miền Trung, trong khi một số địa phương miền Nam tăng giá, dao động từ 65.000-69.000 đồng/kg.

Theo khảo sát mới nhất vào sáng ngày 23/3, giá heo hơi tại thị trường ba miền ghi nhận những biến động trái chiều. Hiện tại, giá thu mua trên toàn quốc đang dao động trong khoảng 65.000 - 69.000 đồng/kg, trong đó khu vực miền Nam tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu về giá.

Miền Bắc: Nhiều địa phương đồng loạt hạ giá

Sau chuỗi ngày tăng trưởng liên tục, thị trường heo hơi tại khu vực miền Bắc đã ghi nhận dấu hiệu đảo chiều giảm nhẹ. Cụ thể, các địa phương bao gồm Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ và Hưng Yên cùng giảm 1.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, giá heo hơi tại khu vực này phổ biến ở mức 65.000 đồng/kg và 66.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng/kg) Tăng/giảm (đồng) Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Nội, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ, Hưng Yên 66.000 -1.000 (tùy nơi) Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hải Phòng, Ninh Bình, Lai Châu, Sơn La, Bắc Ninh 65.000 - 66.000 -1.000

Tại các tỉnh như Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh và Hà Nội, giá heo vẫn giữ mức 66.000 đồng/kg. Trong khi đó, các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hải Phòng và Ninh Bình đang giao dịch ở mức thấp hơn là 65.000 đồng/kg.

Miền Trung - Tây Nguyên: Biến động không đồng nhất

Thị trường tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên chứng kiến sự điều chỉnh trái chiều ở một vài địa phương. Trong khi Thanh Hóa và Nghệ An giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 65.000 đồng/kg, thì tại Đắk Lắk, giá heo hơi lại tăng 1.000 đồng/kg, đạt mức 67.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng/kg) Tăng/giảm (đồng) Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hoà 65.000 -1.000 (tại Thanh Hóa, Nghệ An) Đắk Lắk 67.000 +1.000 Lâm Đồng 68.000 - Quảng Trị 66.000 -

Mức giá cao nhất khu vực hiện nay thuộc về tỉnh Lâm Đồng với 68.000 đồng/kg. Các địa phương khác trong vùng cơ bản giữ giá ổn định, dao động phổ biến từ 65.000 đến 66.000 đồng/kg.

Miền Nam: Đồng Tháp xác lập mốc 69.000 đồng/kg

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay duy trì sự ổn định ở hầu hết các tỉnh thành. Điểm sáng duy nhất là tỉnh Đồng Tháp khi ghi nhận mức tăng 1.000 đồng/kg, đưa giá heo hơi lên ngưỡng 69.000 đồng/kg, ngang bằng với tỉnh Vĩnh Long. Đây cũng là mức giá cao nhất cả nước ghi nhận trong phiên giao dịch hôm nay.

Địa phương Giá (đồng/kg) Tăng/giảm (đồng) Đồng Tháp, Vĩnh Long 69.000 +1.000 (Đồng Tháp) Đồng Nai, Tây Ninh, TP HCM 68.000 - Cà Mau 67.000 - An Giang, Cần Thơ 66.000 -

Khu vực Đông Nam Bộ như TP HCM, Tây Ninh và Đồng Nai hiện duy trì giá ở mức 68.000 đồng/kg. Các tỉnh miền Tây như An Giang và Cần Thơ hiện có mức giá thấp nhất khu vực là 66.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại các khu vực trên cả nước.

Hà Nội nỗ lực duy trì tăng trưởng ngành chăn nuôi

Bên cạnh diễn biến giá cả, ngành chăn nuôi Hà Nội cũng đang tập trung vào các giải pháp bền vững. Ông Nguyễn Đình Đảng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, thuỷ sản và Thú y Hà Nội cho biết, hiện tổng đàn heo của thành phố đạt khoảng 1,25 triệu con. Ngoài ra, đàn gia cầm ghi nhận sự tăng trưởng 1,5%, đạt 38,1 triệu con.

Để duy trì tốc độ tăng trưởng, ngành nông nghiệp Thủ đô đang đẩy mạnh phát triển con giống chất lượng cao. Bà Nguyễn Thị Minh Thắng, Phó trưởng phòng Quản lý giống và thuốc thú y, cho biết đơn vị đang phối hợp với Công ty Giống gia súc Hà Nội để chuyển giao các giống năng suất cao cho người chăn nuôi. Bên cạnh đó, việc kiểm soát tốt dịch tả heo châu Phi đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo nguồn cung và ổn định thu nhập cho bà con trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động.