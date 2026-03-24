Giá heo hơi hôm nay 24/3: Miền Nam chạm mốc 69.000 đồng/kg, miền Bắc và miền Trung giảm nhẹ Thị trường heo hơi ngày 24/3/2026 ghi nhận diễn biến trái chiều. Giá tại miền Nam tiếp tục tăng và giữ mức cao nhất cả nước, trong khi miền Bắc và miền Trung đồng loạt điều chỉnh giảm.

Thị trường heo hơi trong nước ngày 24/3/2026 chứng kiến sự phân hóa rõ rệt giữa các vùng miền. Trong khi khu vực miền Nam ghi nhận đà tăng trưởng tại các tỉnh trọng điểm, đạt mức trần 69.000 đồng/kg, thì tại miền Bắc và miền Trung, giá thu mua đồng loạt đi xuống với mức giảm phổ biến 1.000 đồng/kg.

Thị trường miền Bắc: Xu hướng giảm chiếm ưu thế

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay điều chỉnh giảm tại hầu hết các địa phương. Cụ thể, sau khi giảm 1.000 đồng/kg, thương lái tại các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ và Hưng Yên đang thu mua ở mức 65.000 đồng/kg.

Tương tự, các địa phương bao gồm Lạng Sơn, Ninh Bình và Lai Châu cũng ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá heo về mốc 64.000 đồng/kg. Đây hiện là mức giá thấp nhất khu vực. Ngược lại, Thái Nguyên, Hải Phòng và Sơn La là những nơi hiếm hoi giữ giá đi ngang, duy trì ổn định ở mức 65.000 đồng/kg.

Miền Trung – Tây Nguyên: Giá thấp nhất chạm ngưỡng 64.000 đồng/kg

Tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, thị trường cũng ghi nhận biến động giảm tại một số tỉnh Bắc Trung Bộ. Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 64.000 đồng/kg.

Bên cạnh đó, các địa phương khác không có sự thay đổi về giá. Quảng Trị tiếp tục duy trì mức 66.000 đồng/kg; các tỉnh Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa ổn định ở mức 65.000 đồng/kg. Đáng chú ý, Lâm Đồng vẫn là địa phương giữ giá cao nhất khu vực với mức 68.000 đồng/kg, theo sau là Đắk Lắk với 67.000 đồng/kg.

Miền Nam: Đà tăng duy trì, giá cao nhất đạt 69.000 đồng/kg

Khác với sự ảm đạm tại hai miền còn lại, thị trường miền Nam hôm nay khởi sắc khi nhiều tỉnh thành tăng thêm 1.000 đồng/kg. Cụ thể, Đồng Nai, Tây Ninh và TP HCM cùng tiến lên mức 69.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá ghi nhận tại Đồng Tháp và Vĩnh Long.

Tại Cần Thơ, giá heo tăng 1.000 đồng/kg đạt mức 67.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại giữ giá ổn định, trong đó An Giang thấp nhất vùng với 66.000 đồng/kg. Nhìn chung, miền Nam đang là khu vực có mặt bằng giá heo hơi cao nhất cả nước.

Bảng giá heo hơi tham khảo ngày 24/3/2026

Khu vực Giá thấp nhất (VND/kg) Giá cao nhất (VND/kg) Miền Bắc 64.000 65.000 Miền Trung - Tây Nguyên 64.000 68.000 Miền Nam 66.000 69.000

Nhìn chung, dù có sự sụt giảm tại khu vực phía Bắc và miền Trung, thị trường heo hơi vẫn duy trì được mặt bằng giá khá cao nhờ lực đỡ từ khu vực miền Nam. Mức giá 69.000 đồng/kg xuất hiện tại nhiều tỉnh thành trọng điểm phía Nam cho thấy nhu cầu thị trường tại khu vực này vẫn đang ở mức tốt.