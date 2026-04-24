Giá heo hơi hôm nay 24/4: Miền Nam biến động cục bộ, mức cao nhất đạt 69.000 đồng/kg Thị trường heo hơi ngày 24/4/2026 ghi nhận sự điều chỉnh nhẹ tại khu vực miền Nam, trong khi miền Bắc và miền Trung duy trì đà ổn định với mức giá cao nhất 69.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi hôm nay ghi nhận diễn biến trái chiều khi xuất hiện các nhịp điều chỉnh cục bộ tại miền Nam, trong khi hai miền còn lại tiếp tục duy trì trạng thái đi ngang. Xu hướng ổn định vẫn chiếm ưu thế chủ đạo trên phạm vi toàn quốc, giúp mặt bằng giá giữ ở mức có lợi cho người chăn nuôi.

Giá heo hơi ngày 24/4 có sự điều chỉnh nhẹ tại một số địa phương miền Nam.

Miền Nam biến động nhẹ nhưng vẫn dẫn dắt thị trường

Khu vực miền Nam chứng kiến sự thay đổi giá tại một vài địa phương trọng điểm. Cụ thể, giá heo tại Cần Thơ tăng lên mức 68.000 đồng/kg. Ngược lại, Tây Ninh ghi nhận mức giảm nhẹ, xuống còn 68.000 đồng/kg. Các địa phương khác như Đồng Nai, Đồng Tháp, TP.HCM và Vĩnh Long tiếp tục giữ vững mốc 69.000 đồng/kg, đây cũng là mức giá cao nhất khu vực.

Tại Cà Mau, giá bán duy trì ổn định ở mức 68.000 đồng/kg, trong khi An Giang tiếp tục ghi nhận mức 67.000 đồng/kg. Nhìn chung, miền Nam vẫn là khu vực có mặt bằng giá heo hơi cao nhất cả nước, đóng vai trò dẫn dắt xu hướng thị trường chung.

Miền Trung và Tây Nguyên duy trì đà ổn định

Thị trường heo hơi tại miền Trung và Tây Nguyên không có biến động mới về giá trong phiên giao dịch hôm nay. Lâm Đồng tiếp tục là địa phương giữ đỉnh giá toàn khu vực với mức 69.000 đồng/kg. Đắk Lắk bám sát phía sau với mức giá 68.000 đồng/kg.

Nhóm các tỉnh Thanh Hóa, Gia Lai và Khánh Hòa hiện giao dịch phổ biến ở mức 65.000 đồng/kg. Tại các địa phương khác như Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi, mức giá ổn định ở ngưỡng 64.000 đồng/kg. Ha Tĩnh vẫn là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực, đạt 63.000 đồng/kg.

Miền Bắc đi ngang, Hưng Yên giữ giá cao nhất

Thị trường miền Bắc tiếp tục trạng thái đi ngang kéo dài. Hưng Yên duy trì vị thế dẫn đầu khu vực với mức giá 66.000 đồng/kg. Nhóm các địa phương bao gồm Hà Nội, Bắc Ninh và Hải Phòng giữ ổn định ở mức 65.000 đồng/kg.

Các tỉnh thành khác như Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Ninh Bình và Lào Cai phổ biến mức giá 64.000 đồng/kg. Lai Châu hiện là địa phương có mức giá thấp nhất miền Bắc, duy trì ở mốc 63.000 đồng/kg.

Bảng giá heo hơi tham khảo tại các khu vực ngày 24/4

Khu vực Địa phương tiêu biểu Giá (VND/kg) Miền Nam Đồng Nai, TP.HCM, Vĩnh Long 69.000 Miền Trung Lâm Đồng 69.000 Miền Bắc Hưng Yên 66.000 Miền Trung Ha Tĩnh 63.000 Miền Bắc Lai Châu 63.000

Dự báo trong ngắn hạn, thị trường heo hơi sẽ tiếp tục duy trì trạng thái đi ngang với các nhịp điều chỉnh nhỏ mang tính cục bộ. Nhu cầu tiêu thụ ổn định và nguồn cung không có biến động đột biến là những yếu tố then chốt giúp giá heo khó xuất hiện xu hướng giảm sâu trong thời gian tới.