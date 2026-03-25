Giá heo hơi hôm nay 25/3: Miền Bắc giảm đến 2.000 đồng, miền Nam tăng nhẹ Sáng 25/3, giá heo hơi miền Bắc giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg, trong khi miền Nam tăng nhẹ tại Cần Thơ. Giá heo hơi toàn quốc dao động từ 63.000 đến 69.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi ngày 25/3 ghi nhận xu hướng trái chiều giữa các khu vực. Trong khi giá heo hơi tại miền Bắc tiếp tục đà giảm và miền Trung ổn định, thì tại khu vực miền Nam lại xuất hiện biến động tăng cục bộ ở một số địa phương.

Miền Bắc giảm sâu nhất 2.000 đồng/kg

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay ghi nhận mức giảm tại nhiều tỉnh thành. Mức điều chỉnh phổ biến là 1.000 đồng/kg, riêng tỉnh Thái Nguyên ghi nhận mức giảm mạnh nhất 2.000 đồng/kg, xuống còn 63.000 đồng/kg.

Sau khi điều chỉnh, giá heo hơi toàn khu vực hiện dao động trong khoảng 63.000 - 65.000 đồng/kg. Các địa phương bao gồm Tuyên Quang, Hải Phòng, Điện Biên, Sơn La và Hưng Yên hiện giữ mức cao nhất khu vực là 65.000 đồng/kg. Ngược lại, mức giá thấp nhất 63.000 đồng/kg được ghi nhận tại Thái Nguyên và Lai Châu.

Địa phương Giá (VND/kg) Biến động (VND/kg) Tuyên Quang 65.000 - Cao Bằng 64.000 -1.000 Thái Nguyên 63.000 -2.000 Hà Nội 64.000 -1.000 Lào Cai 64.000 -1.000 Hải Phòng 65.000 -

Miền Trung và miền Nam: Xu hướng ổn định và tăng nhẹ

Khu vực miền Trung - Tây Nguyên không ghi nhận biến động mới về giá trong sáng nay. Toàn bộ các địa phương giữ mức giá ổn định từ 64.000 - 68.000 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá thu mua cao nhất khu vực với 68.000 đồng/kg, theo sau là Đắk Lắk với 67.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, thị trường ghi nhận biến động tăng tại Cần Thơ khi giá nhích thêm 1.000 đồng/kg, đạt mức 68.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại giữ giá đi ngang, dao động phổ biến từ 66.000 - 69.000 đồng/kg. Hiện tại, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP HCM và Vĩnh Long là những địa phương có mức giá cao nhất cả nước, đạt 69.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (VND/kg) Biến động (VND/kg) Lâm Đồng 68.000 - Đắk Lắk 67.000 - Đồng Nai 69.000 - TP HCM 69.000 - Cần Thơ 68.000 +1.000 An Giang 66.000 -

Kiểm soát dịch tả heo châu Phi tại Hà Tĩnh

Bên cạnh diễn biến giá cả, tình hình dịch bệnh cũng đang được các địa phương đặc biệt quan tâm. Theo báo cáo từ Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi tỉnh Hà Tĩnh, từ đầu năm 2026 đến nay, dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện tại 24 xã, phường, khiến hơn 1.000 con heo bị bệnh và buộc phải tiêu hủy.

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành văn bản chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành và địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm soát. Cụ thể, các địa phương cần giám sát chặt chẽ dịch bệnh đến từng thôn xóm, tổ chức ký cam kết với các hộ chăn nuôi và cơ sở giết mổ về việc không vi phạm quy định phòng dịch. Đồng thời, cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vắc xin đợt 1/2026, đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng đạt tối thiểu 80% kế hoạch để bảo vệ đàn vật nuôi.