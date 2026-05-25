Giá heo hơi hôm nay 25/5: Thị trường ba miền đồng loạt đi ngang, cao nhất đạt 70.000 đồng/kg Sáng 25/5, giá heo hơi toàn quốc giữ ổn định ở mức 67.000 - 70.000 đồng/kg. Đồng Nai và Hưng Yên duy trì mức giá cao nhất, trong khi Lâm Đồng tăng cường giám sát dịch bệnh.

Thị trường heo hơi trong nước bước vào phiên giao dịch sáng 25/5 với trạng thái đi ngang trên diện rộng. Theo ghi nhận, giá thu mua tại cả ba miền không có sự điều chỉnh mới so với cuối tuần trước, hiện dao động phổ biến trong khoảng từ 67.000 đồng/kg đến 70.000 đồng/kg.

Khu vực miền Bắc duy trì đà ổn định

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi không ghi nhận biến động tại các địa phương khảo sát. Hưng Yên tiếp tục là địa phương dẫn đầu khu vực với mức giá 70.000 đồng/kg. Các thành phố trọng điểm như Hà Nội và Hải Phòng duy trì mức 69.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại trong khu vực đang giao dịch ổn định quanh mức 68.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (VND/kg) Hưng Yên 70.000 Hà Nội, Hải Phòng 69.000 Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ, Sơn La 68.000

Thị trường miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam không đổi

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, mức giá cao nhất 69.000 đồng/kg được ghi nhận tại các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh và Lâm Đồng. Trong khi đó, Khánh Hoà là địa phương có giá thu mua thấp nhất khu vực ở mức 67.000 đồng/kg.

Tương tự, thị trường miền Nam cũng duy trì trạng thái chững giá. Thương lái tại Đồng Nai tiếp tục thu mua với mức cao nhất khu vực là 70.000 đồng/kg. Tại TP.HCM, giá heo hơi ổn định ở mức 69.000 đồng/kg. Hai địa phương An Giang và Cà Mau ghi nhận mức giá thấp nhất khu vực là 67.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (VND/kg) Đồng Nai 70.000 TP.HCM, Lâm Đồng, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh 69.000 Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ 68.000 Khánh Hoà, An Giang, Cà Mau 67.000

Lâm Đồng chủ động các biện pháp giám sát dịch bệnh

Bên cạnh diễn biến ổn định về giá, công tác phòng chống dịch bệnh đang được các địa phương tại Lâm Đồng siết chặt để bảo vệ đàn vật nuôi. Với tổng đàn gia súc khoảng 645.500 con, các cơ quan chức năng tỉnh đang tăng cường giám sát dịch tả heo châu Phi và lở mồm long móng.

Cụ thể, tại Xã Cư Jút, Lâm Đồng, chính quyền đã phối hợp với các cơ quan liên ngành và trạm kiểm dịch động vật để kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, mua bán và giết mổ gia súc. Tại Xã Nhân Cơ, Lâm Đồng, tỷ lệ tiêm vắc xin phòng các bệnh nguy hiểm cho vật nuôi đã đạt trên 80%. Việc tiêm phòng được ưu tiên tại các khu vực có nguy cơ cao và vùng chăn nuôi tập trung nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do dịch bệnh gây ra, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.