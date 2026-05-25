Giá heo hơi hôm nay 25/5: Thị trường đi ngang, mức cao nhất đạt 70.000 đồng/kg Sáng 25/5, giá heo hơi trên toàn quốc duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 67.000 - 70.000 đồng/kg. Hưng Yên và Đồng Nai tiếp tục là hai địa phương có giá cao nhất cả nước.

Theo ghi nhận trong phiên sáng đầu tuần ngày 25/5, thị trường heo hơi tại cả ba miền không có biến động mới về giá. Hiện nay, giá thu mua heo hơi trên toàn quốc đang dao động phổ biến trong khoảng 67.000 - 70.000 đồng/kg. Xu hướng ổn định này phản ánh trạng thái cân bằng giữa cung và cầu trong bối cảnh các địa phương đang siết chặt công tác phòng chống dịch bệnh.

Thị trường miền Bắc duy trì ngưỡng 70.000 đồng/kg

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, không ghi nhận điều chỉnh mới tại các địa phương khảo sát. Hưng Yên hiện là địa phương có giá cao nhất khu vực, đạt mốc 70.000 đồng/kg. Trong khi đó, Hà Nội và Hải Phòng cùng giao dịch ở mức 69.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng/kg) Biến động Hưng Yên 70.000 - Hà Nội 69.000 - Hải Phòng 69.000 - Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên 68.000 - Phú Thọ, Sơn La, Ninh Bình 68.000 -

Khu vực miền Trung - Tây Nguyên không có biến động

Thị trường miền Trung - Tây Nguyên sáng nay cũng đi ngang theo xu hướng chung của cả nước. Mặt bằng giá tại đây chủ yếu dao động quanh ngưỡng 68.000 - 69.000 đồng/kg. Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh và Lâm Đồng là những địa phương ghi nhận mức giá cao nhất khu vực với 69.000 đồng/kg. Mức thấp nhất được ghi nhận tại Khánh Hoà với giá 67.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng/kg) Biến động Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Lâm Đồng 69.000 - Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Gia Lai 68.000 - Khánh Hoà 67.000 -

Miền Nam: Đồng Nai dẫn đầu với giá 70.000 đồng/kg

Tại phía Nam, giá heo hơi chững lại trong sáng đầu tuần, dao động từ 67.000 - 70.000 đồng/kg. Đồng Nai tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu khu vực với mức giá 70.000 đồng/kg. TP.HCM duy trì ở mức 69.000 đồng/kg, trong khi hai tỉnh An Giang và Cà Mau ghi nhận mức giá thấp nhất khu vực là 67.000 đồng/kg.

Lâm Đồng tăng cường giám sát dịch bệnh trên vật nuôi

Song song với diễn biến thị trường, công tác phòng chống dịch bệnh đang được các địa phương đặc biệt chú trọng. Tại Lâm Đồng, chính quyền các xã đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo đảm chăn nuôi an toàn trước nguy cơ dịch tả heo châu Phi và lở mồm long móng.

Cụ thể, tại xã Cư Jút, Lâm Đồng, nơi có đàn vật nuôi lên tới 27.000 con heo, chính quyền đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên ngành để kiểm soát vận chuyển tại các cửa ngõ giáp tỉnh Đắk Lắk. Ông Ngô Quốc Phong, Chủ tịch UBND xã Cư Jút, nhấn mạnh việc siết chặt kiểm soát mua bán, giết mổ và truy xuất nguồn gốc động vật để ngăn chặn mầm bệnh lây lan.

Tại xã Nhân Cơ, tỷ lệ tiêm vắc xin phòng các bệnh nguy hiểm cho vật nuôi đã đạt trên 80%. Cơ quan Thú y tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo các hộ chăn nuôi cần tăng cường giám sát, phát hiện sớm các ổ dịch mới phát sinh để xử lý dứt điểm, nhất là trong giai đoạn thời tiết chuyển mùa có nhiều biến động bất thường như hiện nay.