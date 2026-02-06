Giá heo hơi hôm nay 2/6: Miền Nam đồng loạt về mức 67.000 đồng/kg Giá heo hơi tại khu vực miền Nam đồng loạt giảm nhẹ 1.000 đồng/kg, hình thành mặt bằng giá 67.000 đồng/kg trên toàn vùng. Trong khi đó, miền Bắc duy trì ổn định ở mức cao nhất 68.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi trong nước sáng 2/6 ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các khu vực. Trong khi miền Bắc giữ đà đi ngang, khu vực miền Nam và một số địa phương miền Trung có xu hướng điều chỉnh giảm nhẹ. Hiện giá thu mua trên cả nước dao động trong khoảng 66.000 - 68.000 đồng/kg.

Miền Nam hình thành mặt bằng giá đồng nhất

Sau nhiều ngày giữ giá, thị trường phía Nam hôm nay chứng kiến sự điều chỉnh giảm tại nhiều địa phương trọng điểm. Cụ thể, Đồng Nai, Tây Ninh, TP.HCM và Vĩnh Long cùng giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá heo hơi tại đây xuống mức 67.000 đồng/kg. Đáng chú ý, mức giá này hiện đã trở thành mức giao dịch duy nhất tại tất cả các tỉnh thành miền Nam, tạo nên một mặt bằng giá ổn định nhất cả nước.

Địa phương Giá (VND/kg) Biến động (VND) Đồng Nai, Tây Ninh, TP.HCM, Vĩnh Long 67.000 -1.000 Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Cà Mau 67.000 -

Khu vực miền Bắc và miền Trung duy trì ở ngưỡng cao

Tại miền Bắc, giá heo hơi giữ trạng thái ổn định sau các đợt điều chỉnh trước đó. Mức giá cao nhất khu vực là 68.000 đồng/kg được ghi nhận tại Hà Nội, Thái Nguyên, Hưng Yên và nhiều địa phương khác. Các tỉnh như Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang duy trì ở mức 67.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Lâm Đồng là địa phương duy nhất điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 67.000 đồng/kg. Hiện mức giá thấp nhất khu vực là 66.000 đồng/kg, tập trung tại các tỉnh duyên hải như Quảng Trị, Đà Nẵng và Khánh Hòa. Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục dẫn đầu khu vực với mức 68.000 đồng/kg.

Thách thức từ biến chủng dịch bệnh mới

Bên cạnh diễn biến giá cả, vấn đề dịch bệnh đang trở thành tâm điểm chú ý của ngành chăn nuôi. Tại hội thảo khoa học diễn ra ở Bắc Giang, các chuyên gia cảnh báo dịch tả heo châu Phi (ASF) vẫn là thách thức lớn do sự thay đổi về đặc tính di truyền và quy luật dịch tễ.

Ông Nguyễn Hữu Thọ, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Bắc Ninh, cho biết nhiều bệnh truyền nhiễm hiện nay không biểu hiện dấu hiệu điển hình, dễ gây nhầm lẫn trong chẩn đoán. Cụ thể, ASF có thể bị nhầm với hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản, gây khó khăn cho việc khoanh vùng dịch.

PGS.TS. Lê Văn Phan, giảng viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam, nhấn mạnh việc ứng dụng các phương pháp xét nghiệm phòng thí nghiệm như PCR và ELISA là điều kiện bắt buộc để phát hiện sớm mầm bệnh. Theo định hướng đến năm 2030, ngành chăn nuôi sẽ chuyển dịch mạnh sang mô hình giám sát chủ động và ứng dụng công nghệ cao để bảo đảm an ninh lương thực và ổn định kinh tế.