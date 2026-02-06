Giá heo hơi hôm nay 2/6: Miền Nam giảm nhẹ, thị trường thiết lập mặt bằng giá mới Sáng 2/6, giá heo hơi tại miền Nam giảm 1.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh thành, đưa toàn vùng về mức giá chung 67.000 đồng/kg. Toàn quốc hiện giao dịch trong khoảng 66.000 - 68.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi hôm nay ghi nhận diễn biến mới tại khu vực phía Nam khi nhiều địa phương cùng điều chỉnh giảm giá. Sau chuỗi ngày giữ giá cao, mức 67.000 đồng/kg hiện đã trở thành giá giao dịch phổ biến nhất tại khu vực này. Trong khi đó, miền Bắc vẫn duy trì được đà ổn định với mức đỉnh 68.000 đồng/kg tại nhiều địa phương trọng điểm.

Thị trường miền Nam đồng nhất ở mức 67.000 đồng/kg

Sau một giai đoạn đi ngang, giá heo hơi tại khu vực miền Nam đã chứng kiến sự điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg tại một loạt địa phương. Cụ thể, các khu vực như TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh và Vĩnh Long cùng hạ mức thu mua xuống còn 67.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, sự điều chỉnh này đã đưa toàn bộ các tỉnh thành miền Nam về cùng một mặt bằng giá 67.000 đồng/kg. Đây hiện là khu vực có mức giá giao dịch ổn định và đồng đều nhất trên cả nước, không còn sự chênh lệch giữa các địa phương như Đồng Tháp, An Giang hay Cần Thơ.

Miền Bắc duy trì giá cao, miền Trung có sự phân hóa

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi không có biến động mới trong sáng nay. Mức giá giao dịch vẫn duy trì trong khoảng 67.000 - 68.000 đồng/kg. Các địa phương như Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên tiếp tục giữ mức giá cao nhất vùng là 68.000 đồng/kg. Các tỉnh miền núi như Lào Cai, Điện Biên, Sơn La duy trì ở mức 67.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi ghi nhận xu hướng đi ngang tại hầu hết các tỉnh, ngoại trừ Lâm Đồng giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 67.000 đồng/kg. Khu vực này hiện có mức giá thấp nhất cả nước, ghi nhận tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Gia Lai với 66.000 đồng/kg.

Bảng giá heo hơi chi tiết tại các khu vực

Khu vực Địa phương tiêu biểu Giá giao dịch (VND/kg) Biến động (VND) Miền Bắc Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh 68.000 - Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La 67.000 - Miền Trung Thanh Hóa, Nghệ An 68.000 - Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng 66.000 - Miền Nam TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh 67.000 -1.000 Cần Thơ, Cà Mau, An Giang 67.000 -

Thách thức từ biến chủng dịch bệnh và yêu cầu công nghệ

Bên cạnh diễn biến giá cả, ngành chăn nuôi đang đối mặt với thách thức lớn từ các dịch bệnh mới nổi và tái nổi. Theo ông Nguyễn Hữu Thọ, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Bắc Ninh, dịch tả heo châu Phi đang có những thay đổi về đặc tính di truyền, làm thay đổi quy luật dịch tễ và gây khó khăn cho công tác chẩn đoán.

Dịch bệnh vật nuôi đang thay đổi nhanh hơn phương thức chống dịch

TS. Nguyễn Tuấn Dương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang, nhấn mạnh việc nâng cao năng lực giám sát và chẩn đoán sớm là nhiệm vụ chiến lược để bảo đảm an ninh lương thực và ổn định kinh tế. Các chuyên gia khuyến cáo người chăn nuôi cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thú y, ứng dụng các phương pháp xét nghiệm hiện đại như PCR hay ELISA để phát hiện sớm mầm bệnh, thay vì chỉ dựa vào các triệu chứng lâm sàng như trước đây.

Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới sản xuất hơn 6 triệu tấn thịt mỗi năm, việc chuyển đổi từ ứng phó bị động sang giám sát chủ động bằng công nghệ số được xem là yếu tố then chốt để duy trì đà tăng trưởng bền vững cho ngành chăn nuôi.