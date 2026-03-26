Giá heo hơi hôm nay 26/3/2026: Thị trường đi ngang, cao nhất 69.000 đồng/kg Giá heo hơi ngày 26/3/2026 duy trì ổn định trên cả nước, dao động từ 63.000 đến 69.000 đồng/kg. Miền Nam tiếp tục giữ mức giá cao nhất, miền Bắc dự báo có thể giảm.

Sáng 26/3/2026, thị trường heo hơi cả nước ghi nhận trạng thái ổn định, không có sự điều chỉnh mới về giá tại các địa phương. Hiện tại, giá giao dịch phổ biến trong khoảng 63.000 – 69.000 đồng/kg. Theo các chuyên gia, khu vực miền Bắc có thể xuất hiện xu hướng giảm nhẹ trong những ngày tới do tác động từ đà giảm của thị trường chung.

Chi tiết giá heo hơi tại ba miền

Khu vực miền Bắc

Tại miền Bắc, giá heo hơi đồng loạt đi ngang, duy trì trong khoảng 63.000 – 65.000 đồng/kg. Các tỉnh Tuyên Quang, Hải Phòng, Điện Biên, Sơn La và Hưng Yên đang giữ mức giá cao nhất khu vực.

Địa phương Giá (đồng/kg) Biến động (đồng) Tuyên Quang, Hải Phòng, Điện Biên, Sơn La, Hưng Yên 65.000 - Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai, Phú Thọ, Cao Bằng 64.000 - Thái Nguyên, Lai Châu 63.000 -

Khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Thị trường tại đây không ghi nhận biến động mới, mức thu mua dao động từ 64.000 – 68.000 đồng/kg. Lâm Đồng hiện là địa phương có mức giá cao nhất khu vực.

Địa phương Giá (đồng/kg) Biến động (đồng) Lâm Đồng 68.000 - Đắk Lắk 67.000 - Quảng Trị 66.000 - Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa 65.000 - Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh 64.000 -

Khu vực miền Nam

Miền Nam tiếp tục là khu vực có giá heo hơi cao nhất cả nước, phổ biến từ 66.000 – 69.000 đồng/kg. Nhiều tỉnh thành trọng điểm vẫn giữ mức giá sát ngưỡng 70.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng/kg) Biến động (đồng) Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP HCM, Vĩnh Long 69.000 - Cần Thơ 68.000 - Cà Mau 67.000 - An Giang 66.000 -

Điểm sáng mô hình chăn nuôi tập trung tại Quảng Trị

Bên cạnh diễn biến giá cả, xu hướng chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang trang trại tập trung đang mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Tại xã Tân Thành (Quảng Trị), chính quyền địa phương đã đẩy mạnh vận động người dân vay vốn đầu tư chuồng trại và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Điển hình tại thôn Sy, Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi heo thịt được thành lập từ năm 2024 với 15 thành viên. Năm 2025, tổ đã xuất bán 81 tấn thịt hơi, đạt doanh thu trên 4,8 tỷ đồng, lợi nhuận đạt hơn 2,2 tỷ đồng. Các thành viên chia sẻ kinh nghiệm qua nhóm mạng xã hội để cập nhật giá cả và hỗ trợ công tác thú y.

Anh Đinh Viết Cường, một hộ chăn nuôi tại thôn Kiên Trinh, cho biết việc nắm vững kỹ thuật và chủ động phòng chống dịch bệnh là yếu tố quyết định. Năm 2025, gia đình anh xuất bán gần 10 tấn heo hơi, thu lãi khoảng 300 triệu đồng. Theo ông Đinh Hải Lý, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành, địa phương sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho bà con tiếp cận nguồn vốn ưu đãi và nhân rộng các mô hình hợp tác xã chăn nuôi để ổn định đầu ra và bảo vệ đàn heo trước dịch bệnh.