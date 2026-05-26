Giá heo hơi hôm nay 26/5: Tăng tại Bắc Ninh và Khánh Hòa, mức cao đạt 70.000 đồng/kg Thị trường heo hơi sáng 26/5 ghi nhận xu hướng tăng nhẹ tại một số địa phương thuộc miền Bắc và miền Trung. Giá thu mua toàn quốc hiện dao động từ 67.000 đến 70.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại thị trường Việt Nam trong phiên sáng ngày 26/5 ghi nhận sự điều chỉnh tăng nhẹ tại hai khu vực miền Bắc và miền Trung. Trong khi đó, khu vực miền Nam duy trì trạng thái đi ngang sau những biến động trước đó. Hiện mức giá thu mua cao nhất cả nước đang neo tại mốc 70.000 đồng/kg.

Diễn biến thị trường heo hơi tại các khu vực ngày 26/5

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi ghi nhận mức tăng 1.000 đồng/kg tại Bắc Ninh, đưa địa phương này lên mức 69.000 đồng/kg. Hiện tại, Hưng Yên vẫn là địa phương có mức giá cao nhất khu vực và cả nước với 70.000 đồng/kg. Nhóm các địa phương gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La đang duy trì mức thấp nhất khu vực là 68.000 đồng/kg.

Thị trường miền Trung - Tây Nguyên chứng kiến biến động tương tự tại Khánh Hòa khi giá thu mua tăng 1.000 đồng/kg, đạt mức 68.000 đồng/kg. Các địa phương Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Lâm Đồng tiếp tục giữ giá 69.000 đồng/kg, cao nhất vùng. Các tỉnh còn lại duy trì ổn định ở mức 68.000 đồng/kg.

Khu vực miền Nam không ghi nhận sự thay đổi về giá trong sáng nay. Đồng Nai tiếp tục dẫn đầu khu vực với mức giá 70.000 đồng/kg. TP.HCM hiện giữ mức 69.000 đồng/kg. Mức thấp nhất khu vực được ghi nhận tại An Giang và Cà Mau với 67.000 đồng/kg.

Bảng tổng hợp giá heo hơi tại một số địa phương tiêu biểu

Địa phương Giá thu mua (VND/kg) Biến động (VND/kg) Hưng Yên 70.000 - Đồng Nai 70.000 - Hà Nội 69.000 - TP.HCM 69.000 - Bắc Ninh 69.000 +1.000 Khánh Hòa 68.000 +1.000 An Giang 67.000 -

Nhìn chung, ngoài sự điều chỉnh tại Bắc Ninh và Khánh Hòa, thị trường heo hơi cả nước vẫn duy trì sự ổn định. Khảo sát thực tế cho thấy phổ giá phổ biến đang nằm trong khoảng 68.000 - 69.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc. (Tổng hợp: Thảo Tiên).

Lạng Sơn xử lý dứt điểm kiến nghị về trang trại chăn nuôi heo

Bên cạnh diễn biến giá cả, vấn đề môi trường tại các cơ sở chăn nuôi đang được chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. Tại Lạng Sơn, cơ quan chức năng đang đẩy nhanh tiến độ xử lý dứt điểm vụ việc liên quan đến dự án Trang trại chăn nuôi heo thương phẩm tại xã Thái Bình.

Vụ việc phát sinh từ phản ánh của người dân về tình trạng mùi hôi tại khu vực dự án do Công ty Cổ phần Chăn nuôi Rutech làm chủ đầu tư. Trước đó, từ tháng 8/2024, người dân tại khu vực Lâm Ca (nay thuộc xã Thái Bình) đã có kiến nghị về vấn đề này. Thanh tra Lạng Sơn đã lập đoàn kiểm tra liên ngành bao gồm các đơn vị: Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng và Công an tỉnh để rà soát toàn diện dự án.

Dựa trên chỉ đạo của Chủ tịch UBND Lạng Sơn, Thanh tra tỉnh đã thực hiện đối thoại và làm việc với các bên liên quan. Phía doanh nghiệp cho biết không thể chuyển đổi loại hình sản xuất sang chế biến gỗ do đặc thù về hạ tầng kỹ thuật và tổng mức đầu tư đã thực hiện. Dự kiến trong tháng 5/2026, sau khi hoàn tất báo cáo rà soát cuối cùng, lãnh đạo tỉnh sẽ tổ chức đối thoại trực tiếp với công dân xã Thái Bình để giải quyết dứt điểm các kiến nghị, đảm bảo an ninh trật tự và quyền lợi hợp pháp của các bên.