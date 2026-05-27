Giá heo hơi hôm nay 27/5: Đồng Nai và Hưng Yên duy trì mức cao nhất 70.000 đồng/kg Thị trường heo hơi ngày 27/5/2026 duy trì đà ổn định với mức giá phổ biến từ 68.000 đến 69.000 đồng/kg. Đồng Nai và Hưng Yên tiếp tục giữ mức giá cao nhất cả nước trong khi nguồn cung bắt đầu cải thiện.

Giá heo hơi hôm nay (27/5/2026) ghi nhận diễn biến đi ngang trên diện rộng với biên độ dao động toàn quốc nằm trong khoảng 67.000–70.000 đồng/kg. Mặc dù nguồn cung có dấu hiệu cải thiện, thị trường vẫn chưa xuất hiện các biến động mạnh, phần lớn các địa phương tiếp tục neo ở vùng giá cao.

Chi tiết giá heo hơi tại các khu vực trọng điểm

Dưới đây là bảng tổng hợp mức giá heo hơi tại các khu vực chính trên cả nước tính đến ngày 27/5/2026:

Khu vực Địa phương tiêu biểu Giá giao dịch (VND/kg) Miền Bắc Hưng Yên 70.000 Miền Bắc Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh 69.000 Miền Trung Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng 69.000 Miền Nam Đồng Nai 70.000 Miền Nam TP.HCM 69.000

Miền Bắc: Hưng Yên giữ đỉnh, Bắc Ninh tăng nhẹ

Tại khu vực miền Bắc, mặt bằng giá vẫn duy trì ở mức cao so với cả nước. Hưng Yên hiện là địa phương dẫn đầu khu vực với mức 70.000 đồng/kg. Đáng chú ý, Bắc Ninh đã ghi nhận mức tăng lên nhóm 69.000 đồng/kg, đứng cùng hàng với Hà Nội và Hải Phòng.

Các địa phương khác bao gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La hiện giao dịch ổn định quanh mốc 68.000 đồng/kg. Nhu cầu tiêu thụ ổn định được cho là yếu tố chính giúp khu vực này giữ vững giá thành dù nguồn cung đang dần được khôi phục.

Miền Trung và Tây Nguyên: Thị trường đạt trạng thái cân bằng

Khu vực miền Trung và Tây Nguyên chứng kiến sự thu hẹp khoảng cách về giá giữa các địa phương. Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh và Lâm Đồng tiếp tục duy trì mức giá 69.000 đồng/kg. Trong khi đó, các địa phương như Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk cùng giao dịch ở mức 68.000 đồng/kg.

Riêng tại Khánh Hòa, giá heo hơi đã tăng từ nhóm thấp nhất lên mức 68.000 đồng/kg, ngang bằng với mặt bằng chung của khu vực. Diễn biến này cho thấy một thị trường cân bằng hơn, giảm thiểu tình trạng chênh lệch giá quá lớn giữa các vùng lân cận.

Miền Nam: Đồng Nai dẫn đầu thị trường

Tại miền Nam, Đồng Nai tiếp tục giữ vững vị trí là địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực và cả nước với mức 70.000 đồng/kg. Tại TP.HCM, giá heo hơi duy trì ở mức 69.000 đồng/kg. Các địa phương khác như Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cần Thơ phổ biến ở mức 68.000 đồng/kg.

Trong khi đó, An Giang và Cà Mau hiện là hai khu vực có mức giá thấp nhất toàn miền, ghi nhận ở ngưỡng 67.000 đồng/kg. Nhìn chung, thị trường phía Nam vẫn duy trì trạng thái ổn định, chưa có tín hiệu về một đợt điều chỉnh sâu trong ngắn hạn.

Nhận định thị trường ngắn hạn

Mặt bằng giá heo hơi hiện nay phản ánh trạng thái cân bằng tương đối giữa nguồn cung và nhu cầu tiêu dùng. Dù nguồn cung từ các trang trại lớn đã có sự cải thiện, nhưng việc nhiều địa phương vẫn neo giá ở mức 69.000–70.000 đồng/kg cho thấy áp lực giảm giá chưa thực sự rõ rệt.

Các chuyên gia dự báo trong những ngày tới, giá heo hơi có thể tiếp tục dao động trong khoảng hẹp 68.000–70.000 đồng/kg. Xu hướng này sẽ phụ thuộc lớn vào tốc độ phục hồi tổng đàn và diễn biến sức mua trên thị trường bán lẻ.