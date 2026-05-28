Giá heo hơi hôm nay 28/5: Thị trường rời mốc 70.000 đồng/kg trên toàn quốc Sáng 28/5, giá heo hơi tại cả ba miền đồng loạt giảm nhẹ 1.000 đồng/kg, đưa mức giao dịch chung về khoảng 67.000 - 69.000 đồng/kg trong bối cảnh dịch bệnh tại Lào Cai có diễn biến mới.

Thị trường chăn nuôi trong nước ghi nhận đà giảm nhẹ trong phiên giao dịch sáng nay. Sau khi điều chỉnh, mốc giá 70.000 đồng/kg chính thức biến mất khỏi bản đồ giá heo hơi cả nước. Hiện tại, khu vực miền Bắc vẫn giữ mức giá trần nhưng cũng đã lùi về sát ngưỡng 69.000 đồng/kg.

Diễn biến giá heo hơi tại ba miền

Tại miền Bắc, nhịp điều chỉnh đi xuống xuất hiện tại nhiều địa phương trọng điểm. Cụ thể, giá heo tại Hưng Yên giảm 1.000 đồng/kg, hiện còn 69.000 đồng/kg. Tại Hà Nội và Hải Phòng, mức giá cũng lùi về 68.000 đồng/kg. Hai địa phương Lào Cai và Điện Biên ghi nhận mức thấp nhất khu vực là 67.000 đồng/kg sau khi giảm 1.000 đồng/kg.

Khu vực miền Trung - Tây Nguyên cũng không nằm ngoài xu hướng giảm. Thanh Hóa và Nghệ An cùng hạ một giá, hiện giao dịch ở mức 68.000 đồng/kg. Đắk Lắk cũng giảm về mốc 67.000 đồng/kg. Các địa phương khác như Lâm Đồng, Hà Tĩnh và Quảng Trị vẫn duy trì ổn định ở mức 68.000 đồng/kg.

Thị trường miền Nam ghi nhận sự sụt giảm tại Đồng Nai và Cần Thơ với mức giảm 1.000 đồng/kg, lần lượt còn 68.000 đồng/kg và 67.000 đồng/kg. Tại các địa phương còn lại, giá đi ngang, dao động chủ yếu trong khoảng 67.000 - 68.000 đồng/kg.

Địa phương tiêu biểu Giá (VND/kg) Biến động (VND) Hưng Yên, Bắc Ninh 69.000 -1.000 (Hưng Yên) Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa 68.000 -1.000 Đồng Nai, TP.HCM, Tây Ninh 68.000 -1.000 (Đồng Nai) Lào Cai, Điện Biên, Đắk Lắk 67.000 -1.000 Cần Thơ, Cà Mau, An Giang 67.000 -1.000 (Cần Thơ)

Giá heo hơi hôm nay ghi nhận xu hướng giảm nhẹ tại nhiều địa phương trên cả nước.

Tình hình dịch tả heo châu Phi tại Lào Cai

Bên cạnh biến động giá, tình hình dịch tễ đang là tiêu điểm đáng chú ý. Theo báo cáo từ Lào Cai, trong tháng 5, dịch tả heo châu Phi đã phát sinh tại 76 hộ chăn nuôi thuộc 2 xã trên địa bàn. Tổng số lượng tiêu hủy lũy kế từ đầu năm đạt 729 con, tương đương gần 28 tấn thịt.

Cơ quan chuyên môn cảnh báo sự xuất hiện của chủng vi-rút lai chưa có vắc xin phòng bệnh qua kết quả giải trình tự gen. Điều này đặt ra thách thức lớn cho công tác kiểm soát dịch bệnh tại các khu vực chăn nuôi nhỏ lẻ.

Tuy nhiên, tín hiệu tích cực đã xuất hiện khi 4 xã bao gồm Nghĩa Tâm, Nậm Chày, Dương Quỳ và Nậm Xé đã trải qua 21 ngày không phát sinh ổ dịch mới. Ngành nông nghiệp tỉnh Lào Cai đang tăng cường cấp phát thuốc sát trùng và giám sát dịch tễ chặt chẽ để ngăn chặn nguy cơ lây lan diện rộng, bảo vệ nguồn thu nhập chính của người nông dân.