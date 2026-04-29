Giá heo hơi hôm nay 29.4: Miền Nam và Lâm Đồng neo cao ở mức 69.000 đồng/kg Thị trường heo hơi ngày 29.4.2026 duy trì ổn định trước kỳ nghỉ lễ 30.4. Miền Nam và Lâm Đồng giữ mức cao nhất 69.000 đồng/kg, miền Bắc dao động từ 64.000 - 66.000 đồng/kg.

Ngày 29.4.2026, giá heo hơi trên toàn quốc tiếp tục duy trì trạng thái đi ngang khi thị trường bước vào cao điểm tiêu dùng trước kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5. Khu vực miền Nam và một số tỉnh Tây Nguyên vẫn giữ vai trò dẫn dắt thị trường với mức giá cao nhất cả nước, chạm ngưỡng 69.000 đồng/kg.

Khu vực miền Nam duy trì đà tăng trưởng cao

Tại miền Nam, thị trường heo hơi hôm nay không ghi nhận biến động mới về giá. Các địa phương trọng điểm như Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP.HCM, Vĩnh Long và Cần Thơ tiếp tục duy trì mức giá 69.000 đồng/kg. Đây là khu vực có nhu cầu tiêu thụ thực phẩm mạnh mẽ nhất nhờ hệ thống phân phối tại các đô thị lớn hoạt động sôi động.

Trong khi đó, tại An Giang và Cà Mau, giá heo hơi ghi nhận ở mức 68.000 đồng/kg, thấp hơn không đáng kể so với mặt bằng chung của khu vực. Sự ổn định này phản ánh nguồn cung vẫn đáp ứng tốt nhu cầu tăng cao trong giai đoạn hiện tại.

Sự phân hóa rõ nét tại thị trường miền Trung

Khu vực miền Trung và Tây Nguyên tiếp tục chứng kiến sự chênh lệch giá đáng kể giữa các địa phương, với biên độ dao động từ 63.000 – 69.000 đồng/kg. Đáng chú ý, Lâm Đồng vẫn là điểm nóng khi duy trì mức giá đỉnh 69.000 đồng/kg, ngang bằng với khu vực miền Nam. Đắk Lắk theo sát với mức 68.000 đồng/kg, cho thấy lợi thế về giá tại vùng Tây Nguyên trong bối cảnh nguồn cung có dấu hiệu thắt chặt cục bộ.

Ngược lại, Hà Tĩnh hiện là địa phương có mức giá thấp nhất cả nước, ghi nhận ở mức 63.000 đồng/kg. Các tỉnh khác như Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi duy trì ổn định ở mức 64.000 đồng/kg. Thanh Hóa, Nghệ An, Gia Lai và Khánh Hòa đồng loạt đạt mức 65.000 đồng/kg.

Miền Bắc ổn định trong biên độ hẹp

Thị trường heo hơi tại miền Bắc hôm nay dao động chủ yếu trong khoảng 64.000 – 66.000 đồng/kg. Hưng Yên tiếp tục là địa phương dẫn đầu khu vực với mức giá 66.000 đồng/kg. Tại các thành phố lớn và trung tâm công nghiệp như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh và Quảng Ninh, giá heo hơi ổn định ở mức 65.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại trong khu vực phổ biến ở mức 64.000 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường heo hơi đang ở trạng thái cân bằng giữa cung và cầu. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định trong ngắn hạn, khi nhu cầu thực phẩm tăng mạnh trong kỳ nghỉ lễ 30.4 – 1.5, giá heo hơi có thể xuất hiện những nhịp tăng nhẹ tại một số khu vực có sức mua lớn.