Giá heo hơi hôm nay 29.4: Thị trường đi ngang, miền Nam neo ở mức 69.000 đồng/kg Giá heo hơi cả nước ngày 29.4 duy trì ổn định trước kỳ nghỉ lễ 30.4. Trong khi miền Nam và Lâm Đồng chạm mốc 69.000 đồng/kg, miền Bắc dao động hẹp từ 64.000 đến 66.000 đồng/kg.

Giá heo hơi ngày 29.4.2026 ghi nhận trạng thái đi ngang trên diện rộng ngay trước thềm kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5. Hiện tại, khu vực miền Nam tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt thị trường với mức giá cao nhất cả nước, trong khi miền Trung ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa các địa phương.

Diễn biến giá heo hơi tại ba miền

Khu vực miền Nam: Duy trì ngưỡng cao

Tại miền Nam, thị trường heo hơi không có biến động mới, duy trì ở mức cao nhất toàn quốc. Mức giá phổ biến 69.000 đồng/kg được ghi nhận tại nhiều địa phương trọng điểm như Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP.HCM, Vĩnh Long và Cần Thơ. Hai tỉnh An Giang và Cà Mau thấp hơn một chút, hiện đang neo ở mức 68.000 đồng/kg. Nhu cầu tiêu thụ ổn định tại các đô thị lớn giúp khu vực này giữ vững đà giá.

Khu vực miền Trung: Phân hóa mạnh theo vùng

Thị trường miền Trung chứng kiến biên độ dao động khá rộng, từ 63.000 đến 69.000 đồng/kg. Hà Tĩnh hiện là địa phương có giá heo hơi thấp nhất cả nước với 63.000 đồng/kg. Các tỉnh ven biển như Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi duy trì mức 64.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, khu vực Tây Nguyên đang có lợi thế về giá nhờ nguồn cung thắt chặt. Cụ thể, Đắk Lắk đạt 68.000 đồng/kg và Lâm Đồng tiếp tục giữ đỉnh 69.000 đồng/kg, tương đương với các tỉnh miền Nam.

Khu vực miền Bắc: Biến động trong biên độ hẹp

Thị trường miền Bắc duy trì sự ổn định trong khoảng 64.000 – 66.000 đồng/kg. Các khu vực trọng điểm như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh và Quảng Ninh đều ghi nhận mức 65.000 đồng/kg. Hưng Yên hiện là địa phương dẫn đầu khu vực với mức giá 66.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại phổ biến ở mức 64.000 đồng/kg.

Bảng giá heo hơi chi tiết ngày 29.4.2026

Khu vực Địa phương tiêu biểu Giá (VND/kg) Miền Nam Đồng Nai, TP.HCM, Tây Ninh, Cần Thơ 69.000 Miền Nam An Giang, Cà Mau 68.000 Miền Trung Lâm Đồng 69.000 Miền Trung Đắk Lắk 68.000 Miền Trung Thanh Hóa, Nghệ An 65.000 Miền Trung Hà Tĩnh 63.000 Miền Bắc Hưng Yên 66.000 Miền Bắc Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh 65.000 Miền Bắc Các địa phương khác 64.000

Nhận định xu hướng thị trường ngắn hạn

Thị trường heo hơi đang bước vào giai đoạn cao điểm tiêu dùng khi người dân chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ kéo dài. Mặc dù giá hiện tại đang đi ngang, các chuyên gia phân tích dự báo có thể xuất hiện những nhịp tăng nhẹ tại một số khu vực có sức mua lớn hoặc các trung tâm du lịch.

Sự chênh lệch giá giữa các vùng miền chủ yếu do yếu tố cung cầu cục bộ. Miền Nam và Tây Nguyên tiếp tục giữ ưu thế về giá, trong khi miền Bắc ổn định nhờ nguồn cung dồi dào từ các trang trại quy mô lớn. Người chăn nuôi cần theo dõi sát diễn biến thị trường để có kế hoạch xuất chuồng phù hợp trong dịp lễ này.