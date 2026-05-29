Giá heo hơi hôm nay 29/5: Miền Bắc giảm tiếp, toàn quốc dao động 67.000 - 68.000 đồng/kg Thị trường heo hơi miền Bắc ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg tại một số địa phương, trong khi miền Trung và miền Nam ổn định. Tỉnh Tuyên Quang đang siết chặt phòng chống dịch tả heo châu Phi.

Thị trường heo hơi trong nước sáng ngày 29/5 chứng kiến sự điều chỉnh trái chiều giữa các khu vực. Trong khi giá heo hơi tại miền Bắc tiếp tục xu hướng giảm nhẹ, các tỉnh thành tại miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam giữ mức giá ổn định so với hôm qua. Hiện tại, giá heo hơi toàn quốc chủ yếu giao dịch quanh hai mốc 67.000 đồng/kg và 68.000 đồng/kg.

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực

Tại miền Bắc, giá heo hơi tại Bắc Ninh và Hưng Yên cùng giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua về mức 68.000 đồng/kg. Hai tỉnh Lào Cai và Điện Biên hiện có mức giá thấp nhất khu vực là 67.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại trong vùng như Hà Nội, Thái Nguyên, Phú Thọ và Tuyên Quang duy trì ổn định ở mức 68.000 đồng/kg.

Khu vực Địa phương tiêu biểu Giá (VND/kg) Biến động Miền Bắc Bắc Ninh, Hưng Yên 68.000 -1.000 Miền Bắc Lào Cai, Điện Biên 67.000 - Miền Trung - Tây Nguyên Lâm Đồng, Hà Tĩnh 68.000 - Miền Nam TP.HCM, Đồng Nai 68.000 -

Khu vực miền Trung và Tây Nguyên ghi nhận trạng thái đi ngang. Các địa phương gồm Hà Tĩnh, Quảng Trị và Lâm Đồng giữ mức giá 68.000 đồng/kg. Trong khi đó, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng niêm yết ở mức 67.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi không có biến động mới trong sáng nay. Thương lái đang thu mua với giá dao động từ 67.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg. Cụ thể, mức 68.000 đồng/kg được ghi nhận tại TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh và Vĩnh Long. Các tỉnh còn lại như Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ duy trì mức 67.000 đồng/kg.

Tuyên Quang quyết liệt dập dịch tả heo châu Phi

Bên cạnh biến động giá, tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại tỉnh Tuyên Quang. Tại xã Trung Thịnh, Tuyên Quang, dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện tại 7/39 thôn từ giữa tháng 4. Đến nay, 10 hộ chăn nuôi đã phát hiện heo mắc bệnh với tổng trọng lượng tiêu hủy hơn 3.400 kg.

Chính quyền xã Trung Thịnh đã khẩn trương phối hợp với cơ quan Thú y khu vực Xín Mần để lấy mẫu xét nghiệm và tổ chức tiêu hủy heo bệnh theo quy định. Địa phương cũng đã ban hành quyết định tạm dừng vận chuyển, mua bán heo trên địa bàn, đồng thời trích kinh phí dự phòng hỗ trợ các hộ thiệt hại và triển khai tiêu độc khử trùng môi trường.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Tuyên Quang đã chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát dịch bệnh đến tận hộ chăn nuôi, xử lý dứt điểm các ổ dịch mới phát sinh để tránh lây lan diện rộng. Việc đẩy mạnh chăn nuôi an toàn sinh học và tiêm phòng vắc xin được xem là giải pháp then chốt để ổn định nguồn cung và bảo vệ đời sống người dân trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay.