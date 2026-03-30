Thị trường Giá heo hơi hôm nay 30/3/2026: Miền Bắc và miền Trung giảm 1000 đồng Giá heo hơi hôm nay 30/3/2026 dao động từ 61.000 đến 69.000 đồng/kg. Miền Bắc và miền Trung – Tây Nguyên giảm 1.000 đồng/kg; miền Nam duy trì ổn định.

Giá heo hơi miền Bắc hôm nay 30/3/2026: 62.000–63.000 đồng/kg, nhiều tỉnh giảm 1.000 đồng

Khảo sát sáng 30/3/2026, giá heo hơi miền Bắc dao động từ 62.000 đến 63.000 đồng/kg. Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu và Phú Thọ ở mức thấp nhất 62.000 đồng/kg; các tỉnh còn lại cùng giao dịch ở mức 63.000 đồng/kg. Tám địa phương ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua gồm: Tuyên Quang, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Lai Châu, Phú Thọ và Hưng Yên.

Địa phương Giá (đồng/kg) Thay đổi (đồng/kg) Tuyên Quang 62.000 ▼1.000 Lào Cai 62.000 ▼1.000 Lai Châu 62.000 ▼1.000 Phú Thọ 62.000 ▼1.000 Lạng Sơn 63.000 ▼1.000 Bắc Ninh 63.000 ▼1.000 Hải Phòng 63.000 ▼1.000 Hưng Yên 63.000 ▼1.000 Cao Bằng 63.000 Không đổi Thái Nguyên 63.000 Không đổi Quảng Ninh 63.000 Không đổi Hà Nội 63.000 Không đổi Ninh Bình 63.000 Không đổi Điện Biên 63.000 Không đổi Sơn La 63.000 Không đổi

Giá heo hơi miền Trung – Tây Nguyên hôm nay 30/3/2026: 61.000–68.000 đồng/kg, Thanh Hoá giảm 1.000 đồng

Tại miền Trung – Tây Nguyên, giá heo hơi dao động từ 61.000 đến 68.000 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu khu vực với mức 68.000 đồng/kg; Đắk Lắk ở mức 67.000 đồng/kg; Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hoà phổ biến ở mức 65.000 đồng/kg.

Ba tỉnh ghi nhận giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua: Thanh Hoá về mức 62.000 đồng/kg; Nghệ An và Hà Tĩnh cùng xuống mức 61.000 đồng/kg — thấp nhất khu vực.

Địa phương Giá (đồng/kg) Thay đổi (đồng/kg) Lâm Đồng 68.000 Không đổi Đắk Lắk 67.000 Không đổi Quảng Trị 65.000 Không đổi Huế 65.000 Không đổi Đà Nẵng 65.000 Không đổi Quảng Ngãi 65.000 Không đổi Gia Lai 65.000 Không đổi Khánh Hoà 65.000 Không đổi Thanh Hoá 62.000 ▼1.000 Nghệ An 61.000 ▼1.000 Hà Tĩnh 61.000 ▼1.000

Giá heo hơi miền Nam hôm nay 30/3/2026: 67.000–69.000 đồng/kg, toàn khu vực giữ ổn định

Thị trường miền Nam ngày 30/3/2026 không ghi nhận biến động, giá heo hơi duy trì trong vùng 67.000–69.000 đồng/kg. Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP.HCM và Vĩnh Long cao nhất 69.000 đồng/kg; Cần Thơ ở mức 68.000 đồng/kg; An Giang và Cà Mau ở mức 67.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng/kg) Thay đổi (đồng/kg) Đồng Nai 69.000 Không đổi Tây Ninh 69.000 Không đổi Đồng Tháp 69.000 Không đổi TP.HCM 69.000 Không đổi Vĩnh Long 69.000 Không đổi Cần Thơ 68.000 Không đổi An Giang 67.000 Không đổi Cà Mau 67.000 Không đổi

Vĩnh Long: 11 ổ dịch tả heo châu Phi từ đầu năm, 321 con bị tiêu hủy

Theo VOV, sáng 27/3, ông Nguyễn Khánh Hoà — Chủ tịch UBND xã Long Hiệp, tỉnh Vĩnh Long — cho biết trên địa bàn xã vừa phát sinh một ổ dịch tả heo châu Phi chưa qua thời gian cách ly 21 ngày. Ổ dịch ghi nhận 38 con heo mắc bệnh, đã được tiêu hủy theo quy định với tổng trọng lượng hơn 1,6 tấn. Khu vực xảy ra dịch hiện đã ổn định, không phát sinh thêm ca mới.

Tính từ đầu năm đến nay, tỉnh Vĩnh Long ghi nhận tổng cộng 11 ổ dịch tả heo châu Phi tại 11 hộ thuộc 9 xã, phường, với 321 con heo bị tiêu hủy (trọng lượng hơn 11,5 tấn). Hiện còn 4 ổ dịch tại các xã Long Hiệp, Mỹ Long, Long Hồ và Ngũ Lạc chưa đủ 21 ngày cách ly.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Vĩnh Long đang phối hợp với UBND 4 xã trên triển khai đồng bộ các biện pháp khống chế dịch: tiêu hủy heo bệnh, phun thuốc sát trùng hàng ngày, kiểm soát vùng dịch, cấm vận chuyển và giết mổ heo cùng sản phẩm từ heo ra khỏi vùng dịch, đồng thời tăng cường giám sát chăn nuôi tại các xã có dịch nhằm ngăn chặn virus lây lan ra diện rộng.