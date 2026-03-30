Giá heo hơi hôm nay 30/3/2026: Miền Bắc và miền Trung giảm 1000 đồng

Quốc Duẩn 30/03/2026 11:11

Giá heo hơi hôm nay 30/3/2026 dao động từ 61.000 đến 69.000 đồng/kg. Miền Bắc và miền Trung – Tây Nguyên giảm 1.000 đồng/kg; miền Nam duy trì ổn định.

Giá heo hơi miền Bắc hôm nay 30/3/2026: 62.000–63.000 đồng/kg, nhiều tỉnh giảm 1.000 đồng

Khảo sát sáng 30/3/2026, giá heo hơi miền Bắc dao động từ 62.000 đến 63.000 đồng/kg. Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu và Phú Thọ ở mức thấp nhất 62.000 đồng/kg; các tỉnh còn lại cùng giao dịch ở mức 63.000 đồng/kg. Tám địa phương ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua gồm: Tuyên Quang, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Lai Châu, Phú Thọ và Hưng Yên.

Địa phươngGiá (đồng/kg)Thay đổi (đồng/kg)
Tuyên Quang62.000▼1.000
Lào Cai62.000▼1.000
Lai Châu62.000▼1.000
Phú Thọ62.000▼1.000
Lạng Sơn63.000▼1.000
Bắc Ninh63.000▼1.000
Hải Phòng63.000▼1.000
Hưng Yên63.000▼1.000
Cao Bằng63.000Không đổi
Thái Nguyên63.000Không đổi
Quảng Ninh63.000Không đổi
Hà Nội63.000Không đổi
Ninh Bình63.000Không đổi
Điện Biên63.000Không đổi
Sơn La63.000Không đổi

Giá heo hơi miền Trung – Tây Nguyên hôm nay 30/3/2026: 61.000–68.000 đồng/kg, Thanh Hoá giảm 1.000 đồng

Tại miền Trung – Tây Nguyên, giá heo hơi dao động từ 61.000 đến 68.000 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu khu vực với mức 68.000 đồng/kg; Đắk Lắk ở mức 67.000 đồng/kg; Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hoà phổ biến ở mức 65.000 đồng/kg.

Ba tỉnh ghi nhận giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua: Thanh Hoá về mức 62.000 đồng/kg; Nghệ An và Hà Tĩnh cùng xuống mức 61.000 đồng/kg — thấp nhất khu vực.

Địa phươngGiá (đồng/kg)Thay đổi (đồng/kg)
Lâm Đồng68.000Không đổi
Đắk Lắk67.000Không đổi
Quảng Trị65.000Không đổi
Huế65.000Không đổi
Đà Nẵng65.000Không đổi
Quảng Ngãi65.000Không đổi
Gia Lai65.000Không đổi
Khánh Hoà65.000Không đổi
Thanh Hoá62.000▼1.000
Nghệ An61.000▼1.000
Hà Tĩnh61.000▼1.000

Giá heo hơi miền Nam hôm nay 30/3/2026: 67.000–69.000 đồng/kg, toàn khu vực giữ ổn định

Thị trường miền Nam ngày 30/3/2026 không ghi nhận biến động, giá heo hơi duy trì trong vùng 67.000–69.000 đồng/kg. Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP.HCM và Vĩnh Long cao nhất 69.000 đồng/kg; Cần Thơ ở mức 68.000 đồng/kg; An Giang và Cà Mau ở mức 67.000 đồng/kg.

Địa phươngGiá (đồng/kg)Thay đổi (đồng/kg)
Đồng Nai69.000Không đổi
Tây Ninh69.000Không đổi
Đồng Tháp69.000Không đổi
TP.HCM69.000Không đổi
Vĩnh Long69.000Không đổi
Cần Thơ68.000Không đổi
An Giang67.000Không đổi
Cà Mau67.000Không đổi
Vĩnh Long: 11 ổ dịch tả heo châu Phi từ đầu năm, 321 con bị tiêu hủy

Theo VOV, sáng 27/3, ông Nguyễn Khánh Hoà — Chủ tịch UBND xã Long Hiệp, tỉnh Vĩnh Long — cho biết trên địa bàn xã vừa phát sinh một ổ dịch tả heo châu Phi chưa qua thời gian cách ly 21 ngày. Ổ dịch ghi nhận 38 con heo mắc bệnh, đã được tiêu hủy theo quy định với tổng trọng lượng hơn 1,6 tấn. Khu vực xảy ra dịch hiện đã ổn định, không phát sinh thêm ca mới.

Tính từ đầu năm đến nay, tỉnh Vĩnh Long ghi nhận tổng cộng 11 ổ dịch tả heo châu Phi tại 11 hộ thuộc 9 xã, phường, với 321 con heo bị tiêu hủy (trọng lượng hơn 11,5 tấn). Hiện còn 4 ổ dịch tại các xã Long Hiệp, Mỹ Long, Long Hồ và Ngũ Lạc chưa đủ 21 ngày cách ly.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Vĩnh Long đang phối hợp với UBND 4 xã trên triển khai đồng bộ các biện pháp khống chế dịch: tiêu hủy heo bệnh, phun thuốc sát trùng hàng ngày, kiểm soát vùng dịch, cấm vận chuyển và giết mổ heo cùng sản phẩm từ heo ra khỏi vùng dịch, đồng thời tăng cường giám sát chăn nuôi tại các xã có dịch nhằm ngăn chặn virus lây lan ra diện rộng.

Lưu ý: Giá heo hơi được tổng hợp từ khảo sát thực tế tại các địa phương. Thông tin có tính chất tham khảo; giá thực tế tại từng cơ sở thu mua có thể chênh lệch.

