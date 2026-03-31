Giá heo hơi hôm nay 31/3: Giảm diện rộng cả ba miền, thấp nhất 60.000 đồng/kg Thị trường heo hơi ngày 31/3 ghi nhận xu hướng giảm từ 1.000 đến 2.000 đồng/kg trên toàn quốc. Tại Cao Bằng, cơ quan chức năng vừa xác nhận ổ dịch tả heo châu Phi mới.

Sáng ngày 31/3, giá heo hơi trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm tại cả ba miền với mức giảm phổ biến từ 1.000 đến 2.000 đồng/kg. Hiện tại, giá khảo sát trên toàn quốc đang dao động trong khoảng 60.000 - 69.000 đồng/kg, trong đó khu vực phía Nam vốn ổn định trước đó cũng đã bắt đầu đà giảm.

Biến động giá heo hơi tại các khu vực trọng điểm

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg tại nhiều địa phương bao gồm: Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ và Hưng Yên. Sau điều chỉnh, mặt bằng giá tại khu vực này dao động từ 62.000 - 63.000 đồng/kg. Các địa phương như Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hà Nội, Điện Biên và Sơn La hiện giữ mức cao nhất vùng là 63.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, xu hướng giảm cũng được ghi nhận tại một số tỉnh thành. Cụ thể, Thanh Hóa và Hà Tĩnh giảm 1.000 đồng/kg, lần lượt về mức 61.000 đồng/kg và 60.000 đồng/kg. Đáng chú ý, giá heo tại Đắk Lắk giảm mạnh 2.000 đồng/kg xuống còn 65.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng giảm 1.000 đồng/kg nhưng vẫn duy trì mức giá cao nhất khu vực là 67.000 đồng/kg.

Khu vực miền Nam vốn giữ đà đi ngang trong những ngày trước nay cũng ghi nhận mức giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Đồng Nai hiện là địa phương có giá heo hơi cao nhất cả nước với 69.000 đồng/kg. Các tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp và TP HCM cùng giữ mức 68.000 đồng/kg. Trong khi đó, mức giá thấp hơn từ 66.000 - 67.000 đồng/kg được ghi nhận tại Vĩnh Long, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ.

Bảng tổng hợp giá heo hơi tại một số địa phương tiêu biểu

Địa phương Giá (VND/kg) Biến động (VND/kg) Hà Tĩnh 60.000 -1.000 Thanh Hóa 61.000 -1.000 Cao Bằng 62.000 -1.000 Hà Nội 63.000 0 Đắk Lắk 65.000 -2.000 Cần Thơ 66.000 -2.000 Lâm Đồng 67.000 -1.000 TP HCM 68.000 -1.000 Đồng Nai 69.000 0

Phát hiện ổ dịch tả heo châu Phi tại Cao Bằng

Bên cạnh biến động về giá, tình hình dịch bệnh cũng đang có diễn biến phức tạp. Tại tỉnh Cao Bằng, UBND phường Thục Phán vừa công bố xuất hiện ổ dịch tả heo châu Phi tại một hộ chăn nuôi ở tổ dân phố Hạnh Phúc. Kết quả xét nghiệm từ Trung tâm chẩn đoán và xét nghiệm thú y Trung ương 1 khẳng định mẫu bệnh phẩm dương tính với virus dịch tả heo châu Phi.

Phường Thục Phán (Cao Bằng) ghi nhận một ổ dịch tả heo châu Phi

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ đàn heo thịt gồm 51 con của hộ gia đình này theo đúng quy định. Để ngăn chặn mầm bệnh lây lan, chính quyền địa phương đã cấp phát hóa chất khử trùng, hướng dẫn người dân phun tiêu độc tại chuồng trại và các khu vực lân cận.

Trước tình hình dịch bệnh, cơ quan chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn sinh học, tuyệt đối không giấu dịch hoặc bán chạy heo bệnh. Lực lượng công an địa phương cũng tăng cường kiểm soát hoạt động vận chuyển, giết mổ để đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ đàn vật nuôi trong khu vực.