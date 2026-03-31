Giá heo hơi hôm nay 31/3: Giảm đồng loạt trên cả nước, mức thấp nhất 60.000 đồng/kg

Kim Ngân31/03/2026 11:34

Thị trường heo hơi ngày 31/3 ghi nhận đà giảm diện rộng tại cả ba miền với mức điều chỉnh 1.000 - 2.000 đồng/kg, trong khi Cao Bằng xuất hiện ổ dịch tả heo châu Phi mới.

Theo khảo sát mới nhất trong sáng nay, giá heo hơi tại thị trường Việt Nam đồng loạt điều chỉnh đi xuống. Xu hướng giảm lan rộng từ khu vực miền Bắc, miền Trung đến các tỉnh phía Nam, đưa mức giá giao dịch toàn quốc dao động trong khoảng 60.000 - 69.000 đồng/kg.

Diễn biến giá heo hơi tại ba miền

Khu vực miền Bắc: Điều chỉnh giảm tại nhiều địa phương

Tại miền Bắc, giá heo hơi giảm 1.000 đồng/kg tại phần lớn các tỉnh thành. Hiện tại, mức giá cao nhất khu vực là 63.000 đồng/kg ghi nhận tại Hà Nội, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Điện Biên và Sơn La. Các địa phương còn lại duy trì mức 62.000 đồng/kg.

Địa phươngGiá (VND/kg)Biến động (VND)
Hà Nội, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Điện Biên, Sơn La63.000-
Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ, Hưng Yên62.000-1.000
Lào Cai, Lai Châu, Tuyên Quang62.000-

Khu vực miền Trung - Tây Nguyên: Hà Tĩnh chạm mốc 60.000 đồng/kg

Thị trường miền Trung - Tây Nguyên ghi nhận mức giá thấp nhất cả nước tại Hà Tĩnh sau khi giảm 1.000 đồng/kg. Đáng chú ý, Đắk Lắk giảm mạnh 2.000 đồng/kg xuống còn 65.000 đồng/kg. Lâm Đồng dù giảm 1.000 đồng/kg nhưng vẫn giữ mức giá cao nhất khu vực với 67.000 đồng/kg.

Địa phươngGiá (VND/kg)Biến động (VND)
Hà Tĩnh60.000-1.000
Thanh Hóa, Nghệ An61.000-1.000 (Thanh Hóa)
Đắk Lắk65.000-2.000
Lâm Đồng67.000-1.000
Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa65.000-

Khu vực miền Nam: Đà giảm lan rộng

Sau chuỗi ngày biến động trái chiều, giá heo hơi miền Nam hôm nay ghi nhận xu hướng giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Đồng Nai vẫn là địa phương có giá heo hơi cao nhất cả nước với mức 69.000 đồng/kg.

Địa phươngGiá (VND/kg)Biến động (VND)
Đồng Nai69.000-
Tây Ninh, TP HCM68.000-1.000
Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ66.000 - 68.000-2.000
An Giang, Cà Mau66.000-1.000

Phát hiện ổ dịch tả heo châu Phi tại Cao Bằng

Bên cạnh biến động về giá, tình hình dịch bệnh cũng đang gây áp lực lên ngành chăn nuôi. Cụ thể, tại Phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng đã ghi nhận một ổ dịch tả heo châu Phi tại Tổ dân phố Hạnh Phúc.

Lực lượng chức năng tiêu hủy heo mắc dịch tại Cao Bằng
Phường Thục Phán (Cao Bằng) ghi nhận một ổ dịch tả heo châu Phi

Ổ dịch được xác nhận vào ngày 25/3 sau khi mẫu bệnh phẩm dương tính với virus dịch tả heo châu Phi, khiến toàn bộ đàn heo thịt 51 con của một hộ gia đình bị tiêu hủy. Chính quyền địa phương đã nhanh chóng khoanh vùng, phun hóa chất khử trùng và hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp an toàn sinh học.

Phó Chủ tịch UBND Phường Đàm Huy Hoàng khuyến cáo người chăn nuôi tuyệt đối không giấu dịch, không bán chạy heo bệnh và cần khai báo kịp thời khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm soát hoạt động vận chuyển, giết mổ để đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn.

