Giá heo hơi hôm nay 4/3: Giảm nhanh tại miền Bắc và miền Trung, thấp nhất 65.000 đồng Sáng 4/3, giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tiếp tục giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg, trong khi miền Nam duy trì ổn định trong ngưỡng 65.000 - 70.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi trong nước sáng 4/3 ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các khu vực. Trong khi miền Bắc và miền Trung tiếp tục đà giảm nhanh, thị trường miền Nam lại duy trì trạng thái ổn định. Hiện nay, mức giá thu mua trên toàn quốc đang dao động phổ biến từ 65.000 đồng/kg đến 70.000 đồng/kg.

Miền Bắc: Nhiều địa phương điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg

Tại khu vực miền Bắc, xu hướng giảm nhẹ tiếp tục lan rộng tại nhiều tỉnh thành. Mức điều chỉnh phổ biến là 1.000 đồng/kg, đưa giá sàn khu vực xuống còn 65.000 đồng/kg. Các địa phương như Thái Nguyên, Lạng Sơn, Ninh Bình, Lai Châu, Tuyên Quang và Phú Thọ hiện ghi nhận mức giá thấp nhất khu vực.

Địa phương Giá (đồng/kg) Biến động (đồng) Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Ninh Bình, Lai Châu, Phú Thọ 65.000 -1.000 Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Cao Bằng, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Hưng Yên 66.000 -1.000

Đáng chú ý, mức giá 66.000 đồng/kg vẫn được duy trì tại các trung tâm tiêu thụ lớn và các tỉnh biên giới như Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên và Quảng Ninh sau khi đã giảm 1.000 đồng so với phiên trước đó.

Miền Trung và Tây Nguyên: Thanh Hóa giảm sâu nhất

Thị trường heo hơi miền Trung và Tây Nguyên hôm nay chứng kiến mức giảm mạnh nhất tại Thanh Hóa với 2.000 đồng/kg, xuống còn 65.000 đồng/kg. Nghệ An và Hà Tĩnh cũng ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg. Tại khu vực Tây Nguyên, giá heo tại Đắk Lắk giảm 1.000 đồng xuống 67.000 đồng/kg, ngang bằng với Gia Lai.

Địa phương Giá (đồng/kg) Biến động (đồng) Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh 65.000 -1.000 đến -2.000 Gia Lai, Đắk Lắk 67.000 -1.000 Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hoà 68.000 - Lâm Đồng 69.000 -

Khu vực này hiện có biên độ giá khá rộng, dao động từ 65.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg, trong đó Lâm Đồng vẫn là địa phương giữ mức giá cao nhất vùng.

Miền Nam: Duy trì đà ổn định ở mức cao

Trái ngược với đà giảm ở phía Bắc, thị trường heo hơi miền Nam sáng nay không có biến động về giá. Mặt bằng giá toàn khu vực đang giữ ở mức cao, dao động từ 68.000 - 70.000 đồng/kg. Cụ thể, các địa phương trọng điểm như Đồng Nai, Tây Ninh, TP.HCM và Cà Mau tiếp tục dẫn đầu thị trường với mức 70.000 đồng/kg.

Các tỉnh Đồng Tháp, An Giang và Vĩnh Long ổn định tại mức 69.000 đồng/kg. Cần Thơ hiện là địa phương có giá thu mua thấp nhất khu vực phía Nam với 68.000 đồng/kg. Sự ổn định tại miền Nam đang giúp cân bằng lại đà giảm chung của thị trường cả nước.

Phát triển chăn nuôi hàng hóa tại xã Chấn Thịnh, Lào Cai

Bên cạnh biến động thị trường, công tác phát triển chăn nuôi bền vững đang được đẩy mạnh tại nhiều địa phương. Tại xã Chấn Thịnh, tỉnh Lào Cai, chăn nuôi đã trở thành trụ cột kinh tế với tổng đàn heo đạt gần 30.000 con. Địa phương đang chuyển dịch mạnh mẽ từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang mô hình trang trại, gia trại tập trung.

Xã Chấn Thịnh (Lào Cai) phát triển chăn nuôi hàng hóa, tạo sinh kế bền vững

Đặc biệt, mô hình nuôi heo rừng lai tại đây cho hiệu quả kinh tế rất cao. Một số hộ dân tiêu biểu đã đầu tư trang trại quy mô, xuất bán trên 10 tấn heo mỗi năm với giá ổn định từ 130.000 - 150.000 đồng/kg, đem lại lợi nhuận hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, xã cũng đang triển khai hỗ trợ bò giống sinh sản cho các hộ nghèo và cận nghèo theo hướng chăn nuôi bán chăn thả, nhằm tạo sinh kế lâu dài và thoát nghèo bền vững.

Nhìn chung, dù giá heo hơi đang có sự điều chỉnh giảm tại hai miền Bắc - Trung, nhưng việc đẩy mạnh chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học và kiểm soát chất lượng đang giúp người chăn nuôi tại các địa phương như Lào Cai duy trì được giá trị hàng hóa và ổn định thu nhập.