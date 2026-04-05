Giá heo hơi hôm nay 4/5: Đồng Nai tăng lên 70.000 đồng/kg Sáng 4/5, giá heo hơi tại Đồng Nai điều chỉnh tăng lên mức 70.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Các khu vực khác duy trì đà đi ngang sau kỳ nghỉ lễ với mức thấp nhất ghi nhận là 63.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi trong nước ghi nhận biến động nhẹ tại khu vực phía Nam sau kỳ nghỉ lễ. Theo khảo sát mới nhất, mức giá thu mua trên toàn quốc hiện dao động trong khoảng 63.000 - 70.000 đồng/kg. Đáng chú ý, Đồng Nai là địa phương duy nhất điều chỉnh tăng giá, xác lập mặt bằng mới cho thị trường miền Nam.

Diễn biến giá heo hơi tại miền Bắc

Sáng nay, giá heo hơi tại khu vực miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, không có sự thay đổi so với phiên giao dịch trước. Thương lái tại đây đang thu mua trong khoảng 64.000 - 66.000 đồng/kg.

Hưng Yên hiện là địa phương giữ mức giá cao nhất khu vực với 66.000 đồng/kg. Các địa phương như Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội và Hải Phòng cùng duy trì mức 65.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại bao gồm Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ và Sơn La hiện ghi nhận mức 64.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng/kg) Biến động Hưng Yên 66.000 - Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh 65.000 - Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang 64.000 -

Thị trường miền Trung và Tây Nguyên duy trì đà đi ngang

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi không ghi nhận sự điều chỉnh mới, dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg. Đây là khu vực có sự chênh lệch giá khá rõ nét giữa các tỉnh.

Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất khu vực khi đạt 69.000 đồng/kg. Trong khi đó, Hà Tĩnh ghi nhận mức thấp nhất là 63.000 đồng/kg. Các tỉnh Đắk Lắk duy trì ở mức 68.000 đồng/kg, còn Thanh Hóa và Nghệ An đứng ở mức 65.000 đồng/kg.

Miền Nam: Đồng Nai dẫn đầu giá cả nước

Khu vực miền Nam ghi nhận sự điều chỉnh tăng tại tỉnh Đồng Nai. Cụ thể, giá heo hơi tại đây tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 70.000 đồng/kg. Đây hiện là mức giá cao nhất cả nước tính đến thời điểm hiện tại.

Tại các địa phương khác, giá heo hơi duy trì ổn định. TP.HCM, Tây Ninh, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng ghi nhận mức 69.000 đồng/kg. Hai tỉnh An Giang và Cà Mau giữ mức thấp hơn trong khu vực với 68.000 đồng/kg. Nhìn chung, giá heo hơi miền Nam đang giữ mức cao hơn so với mặt bằng chung của cả nước.

Một xã tại Huế nhân rộng mô hình chăn nuôi heo sinh học

Hướng đi mới từ mô hình chăn nuôi an toàn sinh học

Bên cạnh biến động giá cả, xu hướng chăn nuôi an toàn sinh học đang được đẩy mạnh tại nhiều địa phương để đảm bảo nguồn cung bền vững. Tại xã Nam Đông, TP Huế, nhiều hộ dân đã tiên phong thay đổi phương thức từ nuôi truyền thống sang chuồng kín và kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ.

Điển hình như gia đình ông Nguyễn Công Hiền tại xã Nam Đông hiện duy trì hơn 30 con heo thịt mỗi lứa, xuất chuồng khoảng 6 tấn heo hơi mỗi năm. Việc áp dụng quy trình sát trùng, tiêm phòng đầy đủ và xử lý chất thải bằng hầm biogas giúp giảm thiểu rủi ro dịch bệnh và bảo vệ môi trường. Chính quyền địa phương đang tích cực hỗ trợ vốn, kỹ thuật và kết nối với các doanh nghiệp như Quế Lâm, C.P để hình thành chuỗi liên kết tiêu thụ ổn định cho bà con.