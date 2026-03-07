Giá heo hơi hôm nay 5/3: Giảm mạnh đến 3.000 đồng/kg, thấp nhất còn 63.000 đồng/kg Thị trường heo hơi ngày 5/3 ghi nhận xu hướng giảm sâu tại khu vực miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên, đưa mức giá giao dịch toàn quốc về khoảng 63.000 - 70.000 đồng/kg.

Sáng ngày 5/3, thị trường heo hơi tại Việt Nam tiếp tục duy trì đà giảm mạnh, đặc biệt ghi nhận sự điều chỉnh đồng loạt tại các tỉnh phía Bắc. Hiện giá thu mua heo hơi trên cả nước đang dao động trong khoảng từ 63.000 đồng/kg đến 70.000 đồng/kg.

Khu vực miền Bắc giảm sâu nhất 3.000 đồng/kg

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay ghi nhận mức giảm từ 1.000 - 3.000 đồng/kg tại tất cả các địa phương. Mặt bằng giá tại khu vực này hiện dao động trong khoảng 63.000 - 65.000 đồng/kg. Đáng chú ý, Lào Cai là địa phương có mức giảm mạnh nhất (3.000 đồng/kg), đưa giá về mức 63.000 đồng/kg - mức thấp nhất trong khu vực.

Địa phương Giá (đồng/kg) Biến động (đồng) Lào Cai 63.000 -3.000 Sơn La 64.000 -2.000 Hà Nội, Hưng Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ 64.000 - 65.000 -1.000

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc. (Tổng hợp: Thảo Tiên).

Miền Trung và Tây Nguyên tiếp tục xu hướng đi xuống

Thị trường tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên cũng ghi nhận xu hướng giảm giá trong sáng nay, với mức thu mua dao động từ 63.000 - 69.000 đồng/kg. Hà Tĩnh hiện là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực sau khi điều chỉnh giảm 2.000 đồng/kg.

Hà Tĩnh: 63.000 đồng/kg (Giảm 2.000 đồng/kg).

63.000 đồng/kg (Giảm 2.000 đồng/kg). Thanh Hoá, Nghệ An: 64.000 đồng/kg (Giảm 1.000 đồng/kg).

64.000 đồng/kg (Giảm 1.000 đồng/kg). Lâm Đồng: 69.000 đồng/kg (Mức cao nhất khu vực, không đổi).

69.000 đồng/kg (Mức cao nhất khu vực, không đổi). Các tỉnh Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi: 67.000 đồng/kg (Giảm 1.000 đồng/kg).

Thị trường miền Nam giữ ổn định tại ngưỡng cao

Khác với hai miền còn lại, giá heo hơi tại miền Nam hôm nay không có nhiều biến động lớn, duy trì trong khoảng 68.000 - 70.000 đồng/kg. Duy nhất tỉnh Cà Mau ghi nhận mức giảm nhẹ 1.000 đồng/kg, xuống còn 69.000 đồng/kg. Mức giá cao nhất cả nước là 70.000 đồng/kg vẫn được duy trì tại Đồng Nai, Tây Ninh và TP HCM, trong khi Cần Thơ giữ mức thấp nhất vùng là 68.000 đồng/kg.

Tình hình chăn nuôi tại Hà Nội: Tổng đàn heo giảm nhẹ

Theo báo cáo từ Thống kê TP Hà Nội, tính đến tháng 2, tổng đàn heo (không bao gồm heo con chưa tách mẹ) của thành phố đạt khoảng 1,2 triệu con, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù nguồn cung thịt vẫn dồi dào và ổn định, nhưng áp lực dịch bệnh vẫn hiện hữu.

Cụ thể, từ đầu năm đến nay, dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện tại 13 hộ chăn nuôi thuộc 6 xã của Hà Nội, bao gồm: Dương Hoà, Quảng Oai, Đa Phúc, Hát Môn, Phúc Lộc và Yên Xuân. Tổng số heo tiêu hủy lũy kế đạt 467 con với trọng lượng khoảng 20,5 tấn. Các cơ sở chăn nuôi hiện đang tập trung vệ sinh chuồng trại và thực hiện các biện pháp an toàn sinh học để chuẩn bị tái đàn sau dịp Tết Nguyên đán.