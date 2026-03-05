Giá heo hơi hôm nay 5/3: Giảm mạnh tới 3.000 đồng/kg, thấp nhất 63.000 đồng/kg Thị trường heo hơi ngày 5/3 ghi nhận xu hướng giảm sâu tại miền Bắc và miền Trung, mức thấp nhất đạt 63.000 đồng/kg. Ngược lại, khu vực miền Nam vẫn duy trì ngưỡng giá cao lên tới 70.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay (5/3) tiếp tục duy trì đà giảm mạnh, đặc biệt là tại các tỉnh phía Bắc và khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Theo khảo sát, mức giá giao dịch trên cả nước hiện đang dao động trong khoảng từ 63.000 đến 70.000 đồng/kg.

Thị trường miền Bắc giảm đồng loạt trên diện rộng

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi ghi nhận mức giảm từ 1.000 - 3.000 đồng/kg tại tất cả địa phương. Hiện tại, mặt bằng giá khu vực này dao động từ 63.000 - 65.000 đồng/kg. Đáng chú ý, Lào Cai là địa phương có mức giảm mạnh nhất (3.000 đồng/kg), đưa giá heo về mức 63.000 đồng/kg – thấp nhất khu vực.

Địa phương Giá (đồng/kg) Biến động (đồng) Lào Cai 63.000 -3.000 Sơn La 64.000 -2.000 Tuyên Quang, Thái Nguyên, Ninh Bình, Lai Châu, Phú Thọ 64.000 -1.000 Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh... 65.000 -1.000

Khu vực miền Trung và Tây Nguyên tiếp đà đi xuống

Thị trường miền Trung - Tây Nguyên cũng không nằm ngoài xu hướng giảm điểm. Giá thu mua tại đây hiện dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg. Cụ thể, sau khi giảm 2.000 đồng/kg, Hà Tĩnh trở thành địa phương có mức giá thấp nhất khu vực với 63.000 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng vẫn giữ vững vị thế là nơi có giá cao nhất khu vực với 69.000 đồng/kg.

Các địa phương khác như Thanh Hóa, Nghệ An đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 64.000 đồng/kg. Nhóm tỉnh Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa cũng điều chỉnh giảm về mức 67.000 đồng/kg.

Miền Nam ổn định ở ngưỡng cao

Trái ngược với đà giảm tại hai miền Bắc và Trung, thị trường miền Nam hôm nay khá ổn định. Ngoại trừ Cà Mau giảm nhẹ 1.000 đồng/kg xuống còn 69.000 đồng/kg, các địa phương khác đều giữ nguyên giá cũ. Mức giá cao nhất toàn quốc là 70.000 đồng/kg vẫn được ghi nhận tại Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM. Cần Thơ tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực phía Nam với 68.000 đồng/kg.

Tình hình chăn nuôi và dịch bệnh tại Hà Nội

Theo báo cáo từ Thống kê TP. Hà Nội, tính đến tháng 2, tổng đàn heo của thành phố (không bao gồm heo con chưa tách mẹ) đạt khoảng 1,2 triệu con, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù nguồn cung thịt vẫn dồi dào và ổn định, nhưng tình hình dịch bệnh đang có những diễn biến đáng lưu ý.

Từ đầu năm đến nay, bệnh dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện tại 13 hộ chăn nuôi thuộc 6 xã của Hà Nội, bao gồm: Dương Hòa, Quảng Oai, Đa Phúc, Hát Môn, Phúc Lộc và Yên Xuân. Tổng số heo phải tiêu hủy là 467 con với trọng lượng hơn 20,5 tấn. Các cơ quan chức năng đang thắt chặt công tác vệ sinh chuồng trại và kiểm soát dịch bệnh để hỗ trợ người dân tái đàn an toàn.