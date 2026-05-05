Giá heo hơi hôm nay 5/5: Miền Bắc tăng nhẹ, Đồng Nai cao nhất cả nước Giá heo hơi ngày 5/5 ghi nhận biến động trái chiều. Trong khi miền Bắc tăng nhẹ tại một số địa phương, miền Nam chứng kiến đà giảm tại Vĩnh Long và Cần Thơ, mức giá cao nhất toàn quốc duy trì ở mốc 70.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi trong nước sáng ngày 5/5 ghi nhận sự điều chỉnh không đồng nhất giữa các khu vực. Hiện tại, giá thu mua trên toàn quốc đang dao động trong khoảng 64.000 - 70.000 đồng/kg, với khu vực miền Nam tiếp tục duy trì mức giá cao nhất.

Biến động giá heo hơi tại các khu vực

Miền Bắc: Nhiều địa phương đồng loạt tăng giá

Tại khu vực phía Bắc, giá heo hơi ghi nhận mức tăng 1.000 đồng/kg tại các địa phương bao gồm Tuyên Quang, Thái Nguyên, Ninh Bình và Phú Thọ. Các tỉnh, thành còn lại trong khu vực không có sự thay đổi về giá so với phiên giao dịch trước đó.

Địa phương Giá (VND/kg) Biến động (VND) Hưng Yên, Thái Nguyên 66.000 +1.000 (Thái Nguyên) Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Bắc Ninh 65.000 +1.000 (Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang) Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La 64.000 -

Miền Trung - Tây Nguyên: Thị trường đi ngang

Trái ngược với miền Bắc, thị trường tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên duy trì trạng thái ổn định. Mức giá thấp nhất khu vực là 64.000 đồng/kg ghi nhận tại Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Trong khi đó, Lâm Đồng vẫn là địa phương có giá heo hơi cao nhất vùng với mức 69.000 đồng/kg.

Miền Nam: Đồng Nai chạm mốc 70.000 đồng/kg

Thị trường miền Nam ghi nhận xu hướng giảm nhẹ tại Vĩnh Long và Cần Thơ, cùng mức giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 68.000 đồng/kg. Tuy nhiên, Đồng Nai vẫn duy trì vị thế dẫn đầu cả nước với mức giao dịch đạt 70.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam. (Tổng hợp: Thảo Tiên)

Phân tích nguồn cung và rủi ro dịch bệnh

Theo báo cáo từ Cục Thống kê, ngành chăn nuôi heo đang tiếp tục đà phục hồi. Một số địa phương ghi nhận tổng đàn heo tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh và phát triển mô hình trang trại quy mô lớn. Cụ thể, Gia Lai tăng 7,4%, Lâm Đồng tăng 7,2% và TP HCM tăng 3,4%.

Đáng lưu ý, dù nguồn cung được đảm bảo nhưng khu vực chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức. Chi phí thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y duy trì ở mức cao đang gây áp lực lên lợi nhuận của người dân. Bên cạnh đó, rủi ro từ dịch bệnh vẫn tiềm ẩn đáng kể.

Tính đến ngày 23/4, báo cáo chỉ ra rằng cả nước vẫn còn 21 địa phương có dịch tả heo châu Phi chưa qua 21 ngày. Các chuyên gia khuyến cáo người chăn nuôi cần tiếp tục triển khai nghiêm ngặt các biện pháp an toàn sinh học để bảo vệ đàn vật nuôi trong bối cảnh dịch bệnh vẫn có nguy cơ tái phát cục bộ.