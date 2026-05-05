Giá heo hơi hôm nay 5/5: Miền Bắc tăng nhẹ, Đồng Nai giữ mức 70.000 đồng/kg Thị trường heo hơi ngày 5/5 ghi nhận xu hướng biến động trái chiều. Trong khi một số tỉnh miền Bắc tăng thêm 1.000 đồng/kg, giá tại khu vực miền Nam lại giảm nhẹ ở vài địa phương.

Sáng ngày 5/5, giá heo hơi trên thị trường toàn quốc dao động trong khoảng 64.000 - 70.000 đồng/kg. Theo ghi nhận, khu vực miền Nam tiếp tục duy trì mặt bằng giá cao nhất, với Đồng Nai là địa phương dẫn đầu cả nước về mức giá giao dịch.

Thị trường miền Bắc tăng nhẹ tại nhiều địa phương

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi ghi nhận đà tăng nhẹ 1.000 đồng/kg tại các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Ninh Bình và Phú Thọ. Các địa phương còn lại trong vùng không có sự điều chỉnh về giá so với phiên giao dịch trước đó.

Địa phương Giá (đồng/kg) Biến động (đồng) Thái Nguyên, Hưng Yên 66.000 +1.000 (Thái Nguyên) Tuyên Quang, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ 65.000 +1.000 (Tuyên Quang, Ninh Bình, Phú Thọ) Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La 64.000 -

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc. (Tổng hợp: Thảo Tiên)

Miền Trung và Tây Nguyên duy trì đà ổn định

Thị trường heo hơi tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên không ghi nhận sự thay đổi về giá trong sáng nay. Mức giá thu mua phổ biến tại đây nằm trong khoảng 64.000 - 69.000 đồng/kg. Trong đó, Lâm Đồng là địa phương có mức giá cao nhất khu vực với 69.000 đồng/kg, theo sát là Đắk Lắk với 68.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng/kg) Biến động (đồng) Lâm Đồng 69.000 - Đắk Lắk 68.000 - Thanh Hoá, Nghệ An, Gia Lai, Khánh Hoà 65.000 - Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi 64.000 -

Giá heo hơi miền Nam giảm nhẹ tại một số tỉnh thành

Ngược lại với xu hướng tại miền Bắc, giá heo hơi tại miền Nam ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg tại Vĩnh Long và Cần Thơ, kéo giá thu mua tại hai địa phương này xuống còn 68.000 đồng/kg. Tuy nhiên, Đồng Nai vẫn duy trì mức giá 70.000 đồng/kg, cao nhất trên phạm vi toàn quốc.

Địa phương Giá (đồng/kg) Biến động (đồng) Đồng Nai 70.000 - Đồng Tháp, TP.HCM 69.000 - Tây Ninh, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long, Cần Thơ 68.000 -1.000 (Vĩnh Long, Cần Thơ)

Phân tích tình hình dịch bệnh và nguồn cung

Theo báo cáo từ Cục Thống kê, ngành chăn nuôi heo đang tiếp tục đà phục hồi nhờ sự kiểm soát tốt dịch bệnh tại các trang trại quy mô lớn. Một số tỉnh thành ghi nhận mức tăng trưởng đàn heo ấn tượng như Gia Lai (tăng 7,4%), Lâm Đồng (tăng 7,2%) và TP.HCM (tăng 3,4%).

Mặc dù nguồn cung đang dần ổn định, nhưng áp lực chi phí thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y vẫn là thách thức đối với các hộ nuôi nhỏ lẻ. Đặc biệt, tính đến ngày 23/4, cả nước vẫn còn 21 địa phương có dịch tả heo châu Phi chưa qua 21 ngày. Các chuyên gia khuyến cáo người chăn nuôi cần tiếp tục triển khai nghiêm ngặt các biện pháp an toàn sinh học để bảo vệ đàn heo trước nguy cơ tái phát dịch cục bộ.