Giá heo hơi hôm nay 6/3: Giảm đồng loạt cả ba miền, mức thấp nhất 62.000 đồng/kg Sáng 6/3, giá heo hơi trong nước tiếp đà đi xuống với mức giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg, đưa giá thu mua trên toàn quốc dao động phổ biến trong khoảng 62.000 - 69.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi sáng 6/3 ghi nhận xu hướng giảm giá diện rộng tại cả ba miền Bắc, Trung và Nam. Theo khảo sát, giá heo hơi hiện dao động trong khoảng 62.000 - 69.000 đồng/kg. Đáng chú ý, nhiều địa phương từng giữ giá cao trước đây đã chính thức rời khỏi mốc 70.000 đồng/kg.

Khu vực miền Bắc: Giảm sâu nhất 2.000 đồng/kg

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi tiếp đà giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh thành. Hiện tại, mức giá giao dịch tại khu vực này dao động trong khoảng 62.000 - 64.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng/kg) Biến động (đồng/kg) Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Cao Bằng 64.000 -1.000 Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Tuyên Quang, Điện Biên, Sơn La 63.000 -1.000 đến -2.000 Thái Nguyên, Lạng Sơn, Lào Cai, Lai Châu, Phú Thọ 62.000 -1.000 đến -2.000

Mức thấp nhất khu vực là 62.000 đồng/kg ghi nhận tại các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn, Lào Cai, Lai Châu và Phú Thọ sau khi điều chỉnh giảm mạnh.

Miền Trung - Tây Nguyên: Đà giảm duy trì

Tương tự miền Bắc, thị trường miền Trung - Tây Nguyên cũng ghi nhận nhiều địa phương điều chỉnh giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg. Riêng hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế giữ giá ổn định ở mức 67.000 đồng/kg.

Mức giảm 2.000 đồng/kg: Ghi nhận tại Gia Lai và Đắk Lắk, hiện cùng ở mức 65.000 đồng/kg.

Ghi nhận tại Gia Lai và Đắk Lắk, hiện cùng ở mức 65.000 đồng/kg. Mức giảm 1.000 đồng/kg: Xuất hiện tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Xuất hiện tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa và Lâm Đồng. Giá thấp nhất: Hà Tĩnh đang có mức giá 62.000 đồng/kg, thấp nhất toàn khu vực.

Miền Nam: Thị trường rời mốc 70.000 đồng/kg

Tại miền Nam, xu hướng giảm nhẹ 1.000 đồng/kg xuất hiện tại các địa phương trọng điểm. Cụ thể, các khu vực tiêu thụ lớn như TP HCM, Đồng Nai và Tây Ninh cùng giảm về mức 69.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng/kg) Biến động (đồng/kg) Đồng Nai, Tây Ninh, TP HCM, Đồng Tháp, An Giang 69.000 -1.000 (trừ Đồng Tháp, An Giang đi ngang) Cà Mau, Vĩnh Long, Cần Thơ 68.000 -1.000

Như vậy, sau kỳ điều chỉnh này, không còn địa phương nào tại miền Nam giữ được mức giá 70.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam. (Tổng hợp: Thảo Tiên).

Tổng đàn heo tại TP HCM tăng trưởng mạnh

Bên cạnh diễn biến giá, số liệu từ Thống kê TP HCM cho thấy tổng đàn heo tại khu vực này có sự tăng trưởng tích cực. Tính đến ngày 20/2, đàn heo đạt khoảng 1,36 triệu con, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngược lại với đà tăng của đàn heo và gia cầm (tăng 7%), các loại gia súc lớn như trâu và bò lại ghi nhận xu hướng giảm. Cụ thể, đàn trâu giảm 6,2% và đàn bò giảm 3%. Việc đẩy mạnh tái đàn heo và gia cầm được đánh giá là nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ và kiểm soát tốt công tác phòng chống dịch bệnh của các hộ chăn nuôi trên địa bàn.