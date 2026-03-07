Giá heo hơi hôm nay 6/3: Giảm sâu trên diện rộng, mức thấp nhất 62.000 đồng/kg Thị trường heo hơi ngày 6/3 tiếp tục lao dốc từ 1.000 - 2.000 đồng/kg trên toàn quốc, đẩy giá thu mua xuống mức thấp nhất 62.000 đồng/kg tại khu vực miền Bắc.

Giá heo hơi sáng nay (6/3) ghi nhận xu hướng giảm đồng loạt trên cả ba miền với mức điều chỉnh phổ biến từ 1.000 đến 2.000 đồng/kg. Hiện tại, thương lái trên cả nước đang thu mua heo hơi trong khoảng 62.000 - 69.000 đồng/kg, chính thức đưa thị trường xuống dưới mốc 70.000 đồng/kg.

Miền Bắc: Giá thu mua thấp nhất cả nước

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi tiếp đà giảm mạnh tại nhiều địa phương. Các tỉnh như Thái Nguyên, Lạng Sơn, Lào Cai, Lai Châu và Phú Thọ hiện có mức giá thấp nhất khu vực là 62.000 đồng/kg sau khi giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (VND/kg) Biến động (VND/kg) Cao Bằng, Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Yên 64.000 -1.000 Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Điện Biên, Sơn La 63.000 -1.000 đến -2.000 Thái Nguyên, Lạng Sơn, Lào Cai, Lai Châu, Phú Thọ 62.000 -1.000 đến -2.000

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc. (Ảnh: Thảo Tiên)

Miền Trung và Tây Nguyên: Nhiều địa phương giảm mạnh 2.000 đồng/kg

Thị trường khu vực miền Trung - Tây Nguyên cũng ghi nhận sự sụt giảm đáng kể. Trong đó, Gia Lai và Đắk Lắk là hai địa phương có mức giảm mạnh nhất (2.000 đồng/kg), đưa giá heo hơi về mốc 65.000 đồng/kg. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh duy trì mức giá thấp từ 62.000 - 63.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (VND/kg) Biến động (VND/kg) Lâm Đồng 68.000 -1.000 Quảng Trị, Huế 67.000 0 Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa 66.000 -1.000 Gia Lai, Đắk Lắk 65.000 -2.000

Miền Nam: Giữ giá ở ngưỡng sát 70.000 đồng/kg

Mặc dù ghi nhận xu hướng giảm tại một số tỉnh thành trọng điểm, khu vực miền Nam vẫn giữ mức giá thu mua cao nhất cả nước. Cụ thể, các địa phương như Đồng Nai, Tây Ninh và TP HCM cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện dao động quanh mức 69.000 đồng/kg.

Mức 69.000 đồng/kg: Đồng Nai, Tây Ninh, TP HCM, Đồng Tháp, An Giang.

Đồng Nai, Tây Ninh, TP HCM, Đồng Tháp, An Giang. Mức 68.000 đồng/kg: Cà Mau, Vĩnh Long, Cần Thơ.

Tổng đàn heo tại TP HCM tăng trưởng khá

Theo báo cáo từ Thống kê TP HCM, tính đến ngày 20/2, tổng đàn heo trên địa bàn đạt 1,36 triệu con, ghi nhận mức tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là kết quả của việc đẩy mạnh tái đàn nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thịt gia súc tăng cao. Bên cạnh đó, đàn gia cầm cũng tăng 7%, đạt 23,6 triệu con, trong đó đàn gà chiếm tỷ trọng lớn nhất với 87,7% tổng đàn.