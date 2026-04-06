Giá heo hơi hôm nay 6/4: Tăng tại nhiều địa phương, mức cao nhất 68.000 đồng/kg Sáng 6/4, giá heo hơi tại Thái Nguyên, Phú Thọ, Sơn La và Đắk Lắk đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg. Thị trường miền Nam duy trì ổn định với mức giá cao nhất cả nước.

Giá heo hơi ngày 6/4 ghi nhận đà tăng nhẹ tại khu vực miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên với mức điều chỉnh 1.000 đồng/kg ở một số địa phương trọng điểm. Trong khi đó, thị trường miền Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, giữ vững mốc giao dịch cao nhất đạt 68.000 đồng/kg.

Thị trường miền Bắc tăng nhẹ 1.000 đồng/kg

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi ghi nhận mức tăng 1.000 đồng/kg tại Thái Nguyên, Phú Thọ và Sơn La. Các địa phương còn lại không có biến động mới về giá. Hiện tại, giá heo hơi trong khu vực dao động trong khoảng 63.000 - 65.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (VND/kg) Biến động (VND/kg) Thái Nguyên 65.000 +1.000 Phú Thọ 65.000 +1.000 Sơn La 65.000 +1.000 Hà Nội 65.000 - Hải Phòng 65.000 - Bắc Ninh 65.000 - Lai Châu 63.000 - Lào Cai 64.000 -

Đáng chú ý, mức giá 65.000 đồng/kg đang là mức phổ biến tại nhiều địa phương như Cao Bằng, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình và Hưng Yên. Mức giá thấp nhất khu vực hiện ghi nhận tại Lai Châu với 63.000 đồng/kg.

Biến động tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Thị trường heo hơi miền Trung - Tây Nguyên ghi nhận duy nhất Đắk Lắk có sự điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua tại đây lên mức 65.000 đồng/kg. Giá heo hơi toàn khu vực hiện dao động từ 63.000 - 66.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (VND/kg) Biến động (VND/kg) Lâm Đồng 66.000 - Đắk Lắk 65.000 +1.000 Khánh Hòa 65.000 - Hà Tĩnh 63.000 - Thanh Hóa 64.000 - Nghệ An 64.000 -

Lâm Đồng hiện là địa phương có giá thu mua cao nhất khu vực với 66.000 đồng/kg, trong khi Hà Tĩnh duy trì mức giá thấp nhất là 63.000 đồng/kg.

Miền Nam giữ giá ổn định ở mức cao

Trái ngược với hai miền còn lại, thị trường miền Nam hôm nay không ghi nhận bất kỳ sự thay đổi nào. Giá heo hơi khu vực này vẫn duy trì ở mức cao, dao động từ 65.000 - 68.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (VND/kg) Biến động (VND/kg) Đồng Nai 68.000 - Tây Ninh 68.000 - Đồng Tháp 68.000 - TP.HCM 68.000 - Vĩnh Long 67.000 - An Giang 65.000 -

Các địa phương bao gồm Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp và TP.HCM hiện đang giữ mức giá cao nhất cả nước là 68.000 đồng/kg. An Giang tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực với 65.000 đồng/kg.

Nguồn cung tại Đồng Nai duy trì đà tăng trưởng

Theo báo cáo từ cơ quan thống kê tỉnh Đồng Nai, tổng đàn gia súc trên địa bàn tỉnh tính đến tháng 3 đạt khoảng 4,07 triệu con, tăng 3,12% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, đàn heo chiếm tỷ trọng lớn nhất với 3,9 triệu con (không bao gồm heo con theo mẹ), tăng 3,23%.

Tổng đàn heo tại Đồng Nai đạt gần 4 triệu con

Bên cạnh đó, đàn gia cầm của tỉnh cũng ghi nhận mức tăng trưởng ổn định với tổng số 36,22 triệu con, tăng 3,26% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, đàn gà chiếm ưu thế với 33,44 triệu con nhờ nhu cầu thị trường đối với thịt và trứng luôn giữ ở mức ổn định.