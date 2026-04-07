Giá heo hơi hôm nay 7/4: Đồng loạt tăng mạnh, đạt mức cao nhất 68.000 đồng/kg Thị trường heo hơi ngày 7/4 ghi nhận đà phục hồi mạnh mẽ tại cả ba miền. Trong khi miền Bắc dẫn đầu về tốc độ tăng, một số địa phương miền Nam đã chạm ngưỡng 68.000 đồng/kg.

Giá heo hơi ngày 7/4 ghi nhận xu hướng tăng trở lại tại nhiều địa phương trên cả nước sau giai đoạn điều chỉnh vào đầu tháng. Theo khảo sát, mặt bằng giá mới phản ánh tín hiệu tích cực từ cán cân cung - cầu, với mức tăng xuất hiện đồng đều từ Bắc vào Nam.

Miền Nam: Tiệm cận mốc 68.000 đồng/kg

Tại khu vực miền Nam, giá heo hơi ghi nhận sự phục hồi nhẹ. Đáng chú ý, các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp và TP.HCM cùng đạt mức 68.000 đồng/kg, đây là mức giá cao nhất khu vực hiện nay.

Vĩnh Long: Tăng lên mức 67.000 đồng/kg.

Tăng lên mức 67.000 đồng/kg. Cà Mau và Cần Thơ: Duy trì ở mức 66.000 đồng/kg.

Duy trì ở mức 66.000 đồng/kg. An Giang: Ghi nhận mức thấp nhất khu vực với 65.000 đồng/kg.

Mặc dù đà tăng đã quay trở lại, các chuyên gia phân tích cho rằng thị trường khu vực phía Nam vẫn đang giữ tâm lý giao dịch khá thận trọng.

Miền Bắc dẫn dắt đà tăng trưởng

Miền Bắc hiện là khu vực có biến động giá rõ rệt nhất. Nhu cầu tiêu thụ cải thiện đã đẩy giá heo tại hàng loạt địa phương lên mặt bằng mới. Cụ thể, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Nguyên và Sơn La đồng loạt chạm mốc 65.000 đồng/kg.

Tại các tỉnh Tuyên Quang, Quảng Ninh và Lạng Sơn, giá heo duy trì ổn định ở mức 64.000 đồng/kg. Trong khi đó, Lai Châu hiện là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực miền Bắc, dao động quanh ngưỡng 63.000 đồng/kg.

Miền Trung và Tây Nguyên phục hồi đồng đều

Thị trường miền Trung và Tây Nguyên chứng kiến sự tăng giá nhẹ và có sự phân bổ tương đối đồng đều giữa các tỉnh thành:

Địa phương Mức giá (VND/kg) Lâm Đồng 66.000 Đắk Lắk, Khánh Hòa 65.000 Thanh Hóa, Nghệ An, Gia Lai 64.000 Hà Tĩnh 63.000

Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi phổ biến ở mức 64.000 đồng/kg, tạo nên một dải giá ổn định cho toàn khu vực miền Trung.

Nhận định xu hướng thị trường ngắn hạn

Sự phục hồi của giá heo hơi vào ngày 7/4 cho thấy thị trường đã kết thúc nhịp giảm ngắn hạn. Việc miền Bắc trở thành khu vực dẫn dắt đà tăng là tín hiệu quan trọng cho thấy sức mua đang dần cải thiện.

Trong những ngày tới, giá heo hơi được dự báo có thể tiếp tục nhích nhẹ nếu nguồn cung không có biến động bất thường. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo mức tăng khó có thể đột biến do thị trường vẫn chịu áp lực từ chi phí chăn nuôi và sức mua thực tế của người tiêu dùng chưa hoàn toàn bứt phá. Xu hướng chung sẽ là tăng nhẹ và thiết lập mặt bằng giá ổn định hơn.