Giá heo hơi hôm nay 7/5: Miền Bắc tăng nhẹ, cao nhất 70.000 đồng/kg Sáng nay 7/5, giá heo hơi tại khu vực miền Bắc tăng thêm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương. Hiện mức giá cao nhất cả nước vẫn được ghi nhận tại Đồng Nai với 70.000 đồng/kg.

Sau khi chững lại vào ngày 6/5, thị trường heo hơi miền Bắc đã ghi nhận xu hướng tăng nhẹ. Trong khi đó, các khu vực còn lại duy trì đà đi ngang ở ngưỡng cao, dao động từ 64.000 đến 70.000 đồng/kg.

Miền Bắc điều chỉnh tăng tại nhiều địa phương

Sáng nay, thị trường phía Bắc ghi nhận mức điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg tại Lai Châu và Lạng Sơn, đưa giá thu mua lên mức 65.000 đồng/kg. Đáng chú ý, tại Bắc Ninh, giá heo hơi cũng tăng thêm 1.000 đồng/kg, đạt ngưỡng 66.000 đồng/kg.

Hiện tại, Thái Nguyên, Hưng Yên và Bắc Ninh là ba địa phương có giá thu mua cao nhất khu vực với 66.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ duy trì ổn định ở mức 65.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (VND/kg) Biến động (VND) Thái Nguyên, Hưng Yên, Bắc Ninh 66.000 +1.000 Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ 65.000 - Cao Bằng, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La 64.000 -

Khu vực miền Trung và Tây Nguyên duy trì ổn định

Tại miền Trung và Tây Nguyên, giá heo hơi không ghi nhận biến động mới, dao động phổ biến trong khoảng 64.000 - 69.000 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu khu vực với mức giá 69.000 đồng/kg, theo sau là Đắk Lắk với 68.000 đồng/kg.

Các tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An, Gia Lai và Khánh Hòa hiện đang duy trì mức thu mua 65.000 đồng/kg. Nhóm các địa phương có giá thấp nhất khu vực gồm Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi ở mức 64.000 đồng/kg.

Thị trường miền Nam giữ mức giá đỉnh 70.000 đồng/kg

Tại khu vực phía Nam, Đồng Nai vẫn là địa phương có giá heo hơi cao nhất cả nước, duy trì ở mức 70.000 đồng/kg. Các tỉnh TP.HCM và Đồng Tháp cũng giữ mức giá cao với 69.000 đồng/kg.

Tại các khu vực khác như Tây Ninh, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ, giá heo hơi đang được thương lái thu mua ổn định quanh mốc 68.000 đồng/kg.

Kiểm soát dịch tả heo châu Phi tại Sơn La

Về tình hình dịch bệnh, tính đến ngày 5/5, xã Sốp Cộp, Sơn La vẫn đang tích cực kiểm soát dịch tả heo châu Phi. Theo báo cáo từ địa phương, dịch bệnh đã xuất hiện tại 20 hộ chăn nuôi thuộc các bản: Cáp Ven, Tông Hùm, Mường Và, Hốc Một, Nghè Vèn và Bản Ban.

Tổng số heo mắc bệnh là 183 con với trọng lượng hơn 5,8 tấn đã được tiêu hủy theo đúng quy định. Để ngăn chặn dịch lây lan, chính quyền xã Sốp Cộp, Sơn La đã sử dụng 116,2 lít hóa chất và 850 kg vôi bột để phun tiêu độc, khử trùng trên diện tích hơn 116.000 m2 chuồng trại. Hiện địa phương đang tăng cường giám sát việc vận chuyển, giết mổ và hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn sinh học.