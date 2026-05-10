Giá heo hơi hôm nay 7/5: Miền Bắc tăng nhẹ, miền Nam cao nhất 70.000 đồng/kg Thị trường heo hơi miền Bắc quay lại đà tăng 1.000 đồng/kg tại một số địa phương trong sáng 7/5. Hiện tại, Đồng Nai vẫn là khu vực có mức giá cao nhất cả nước.

Sau phiên đi ngang ngày 6/5, thị trường heo hơi tại miền Bắc đã ghi nhận những điều chỉnh tăng nhẹ. Trong khi đó, các khu vực miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam duy trì đà ổn định với mức giá phổ biến từ 64.000 đến 70.000 đồng/kg.

Thị trường miền Bắc tăng nhẹ 1.000 đồng/kg

Sáng 7/5, giá heo hơi tại miền Bắc ghi nhận mức tăng 1.000 đồng/kg tại Lai Châu và Lạng Sơn, đưa giá thu mua lên mức 65.000 đồng/kg. Cùng mức tăng này, giá heo hơi tại Bắc Ninh đã chạm mốc 66.000 đồng/kg.

Hiện tại, Thái Nguyên, Hưng Yên và Bắc Ninh là ba địa phương có mức giá cao nhất khu vực, đạt 66.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại như Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng duy trì ổn định ở mức 65.000 đồng/kg. Mức giá thấp nhất khu vực là 64.000 đồng/kg ghi nhận tại Cao Bằng, Lào Cai, Điện Biên và Sơn La.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc. (Tổng hợp: Thảo Tiên)

Địa phương Giá (VND/kg) Biến động Thái Nguyên, Hưng Yên, Bắc Ninh 66.000 - Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ, Lạng Sơn, Lai Châu 65.000 - Cao Bằng, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La 64.000 -

Khu vực miền Trung và miền Nam duy trì ổn định

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay không có biến động mới, dao động trong khoảng 64.000 - 69.000 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu khu vực với mức giá 69.000 đồng/kg, theo sau là Đắk Lắk với 68.000 đồng/kg. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Gia Lai và Khánh Hòa ổn định ở mức 65.000 đồng/kg.

Thị trường miền Nam cũng duy trì trạng thái chững giá, phổ biến từ 68.000 - 70.000 đồng/kg. Đáng chú ý, Đồng Nai hiện là địa phương có giá heo hơi cao nhất cả nước khi chạm mốc 70.000 đồng/kg. Các địa phương như Đồng Tháp và TP.HCM giữ mức 69.000 đồng/kg, trong khi Tây Ninh, An Giang và Cần Thơ ở mức 68.000 đồng/kg.

Khu vực Giá thấp nhất (VND/kg) Giá cao nhất (VND/kg) Miền Trung - Tây Nguyên 64.000 69.000 Miền Nam 68.000 70.000

Kiểm soát dịch tả heo châu Phi tại Sơn La

Bên cạnh biến động giá cả, công tác phòng chống dịch bệnh đang được các địa phương đẩy mạnh. Tại xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, tính đến ngày 5/5, dịch tả heo châu Phi vẫn đang được kiểm soát và không phát sinh ổ dịch mới. Tuy nhiên, trước đó dịch đã xảy ra tại 20 hộ chăn nuôi thuộc 6 bản, khiến 183 con heo bị mắc bệnh và phải tiêu hủy với tổng trọng lượng hơn 5,8 tấn.

Để hạn chế nguy cơ lây lan, chính quyền xã Sốp Cộp đã sử dụng hơn 116 lít hóa chất và 850 kg vôi bột để phun tiêu độc, khử trùng trên diện tích 116.000 m2 chuồng trại. Các biện pháp giám sát vận chuyển, giết mổ và tuyên truyền chăn nuôi an toàn sinh học tiếp tục được tăng cường nhằm bảo vệ đàn vật nuôi và ổn định sản xuất của người dân địa phương.