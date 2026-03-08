Giá heo hơi hôm nay 8/3: Miền Nam giữ giá 69.000 đồng/kg, thị trường cả nước đi ngang Ngày 8/3, giá heo hơi toàn quốc ổn định ở mức 61.000–69.000 đồng/kg. Khu vực miền Nam tiếp tục duy trì mặt bằng giá cao nhất cả nước, đạt mốc 69.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi trong nước ngày 8/3 ghi nhận diễn biến ổn định tại hầu hết các địa phương trên cả nước. Sau phiên điều chỉnh giảm nhẹ tại khu vực phía Bắc trước đó, giá thu mua hiện đã đi vào giai đoạn cân bằng, dao động phổ biến trong khoảng từ 61.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Diễn biến giá heo hơi tại khu vực miền Bắc

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay không có biến động mới, duy trì trong khoảng 61.000 – 64.000 đồng/kg. Đây là khu vực có mức giá thấp hơn so với mặt bằng chung của cả nước sau các đợt điều chỉnh nguồn cung gần đây.

Mức giá cao nhất khu vực 64.000 đồng/kg được ghi nhận tại Hà Nội, Bắc Ninh và Cao Bằng.

Các tỉnh Hưng Yên, Hải Phòng, Điện Biên và Sơn La ổn định ở mức 63.000 đồng/kg.

Tại Tuyên Quang, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thái Nguyên và Lào Cai, thương lái đang thu mua với giá 62.000 đồng/kg.

Mức giá thấp nhất khu vực là 61.000 đồng/kg, hiện diện tại Lạng Sơn, Lai Châu và Phú Thọ.

Thị trường miền Trung và Tây Nguyên duy trì ổn định

Khu vực miền Trung – Tây Nguyên tiếp tục giữ giá trong khoảng 61.000 – 68.000 đồng/kg. Sự phân hóa về giá giữa các tỉnh duyên hải và vùng cao vẫn khá rõ nét nhưng không xuất hiện biến động mới.

Cụ thể, Lâm Đồng hiện là địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực với 68.000 đồng/kg. Ngay sau đó là Quảng Trị và Huế với mức 67.000 đồng/kg. Tại các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa, giá ổn định ở mức 66.000 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và Đắk Lắk cùng giao dịch ở mức 65.000 đồng/kg.

Ở nhóm có mức giá thấp hơn, Thanh Hóa và Nghệ An duy trì ở mức 62.000 đồng/kg. Hà Tĩnh hiện là địa phương có giá thu mua thấp nhất khu vực miền Trung, ghi nhận ở mức 61.000 đồng/kg.

Miền Nam tiếp tục duy trì mặt bằng giá cao nhất

Khu vực miền Nam vẫn giữ vị thế là thị trường có mức giá cao nhất cả nước, dao động trong khoảng 67.000 – 69.000 đồng/kg. Xu hướng đi ngang chiếm chủ đạo trong phiên giao dịch ngày cuối tuần.

Địa phương Giá thu mua (VND/kg) Đồng Nai, Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh 69.000 Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long 68.000 Cần Thơ 67.000

Bên cạnh đó, các địa phương khác trong khu vực cũng ghi nhận sự ổn định tương tự, phản ánh sức mua tại các chợ đầu mối và hệ thống bán lẻ đang ở mức ổn định.

Phân tích xu hướng thị trường ngắn hạn

Theo đánh giá từ giới chăn nuôi, giá heo hơi đang bước vào giai đoạn cân bằng giữa nguồn cung và nhu cầu tiêu thụ thực tế. Sau giai đoạn tiêu dùng cao điểm, nhu cầu thị trường đã quay trở lại mức bình thường, giúp ổn định áp lực lên giá thành.

Đáng chú ý, nguồn cung heo thịt từ các doanh nghiệp chăn nuôi lớn hiện đang được duy trì đều đặn. Với bối cảnh hiện tại, các chuyên gia dự báo giá heo hơi khó xuất hiện những biến động mạnh trong ngắn hạn, tạo điều kiện thuận lợi cho cả người chăn nuôi và người tiêu dùng trong việc hoạch định kế hoạch sản xuất, chi tiêu.