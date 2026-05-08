Giá heo hơi hôm nay 8/5: Miền Bắc và miền Trung tăng giá, cao nhất 70.000 đồng/kg Giá heo hơi ngày 8/5 ghi nhận đà tăng nhẹ 1.000 đồng/kg tại nhiều địa phương khu vực miền Bắc và miền Trung. Khu vực miền Nam tiếp tục duy trì ổn định ở ngưỡng cao.

Thị trường heo hơi trong nước sáng ngày 8/5 chứng kiến xu hướng tăng giá tại các tỉnh thành phía Bắc và miền Trung - Tây Nguyên. Trong khi đó, khu vực miền Nam vẫn giữ mức giao dịch ổn định, với Đồng Nai là địa phương ghi nhận mức giá cao nhất cả nước.

Miền Bắc tăng đồng loạt tại nhiều địa phương

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi ghi nhận mức tăng 1.000 đồng/kg tại các tỉnh Cao Bằng, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Bắc Ninh, Hưng Yên và khu vực Hà Nội, Hải Phòng. Hiện tại, mặt bằng giá tại khu vực này dao động trong khoảng 65.000 - 67.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, Bắc Ninh và Hưng Yên hiện là hai địa phương có mức giá cao nhất khu vực với 67.000 đồng/kg. Các địa phương như Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Phòng và Lai Châu cùng đạt mức 66.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại như Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La duy trì ở mức 65.000 đồng/kg.

Khu vực miền Trung - Tây Nguyên điều chỉnh tăng nhẹ

Thị trường miền Trung - Tây Nguyên cũng ghi nhận biến động tăng 1.000 đồng/kg tại Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Giá khảo sát trong khu vực hiện dao động từ 65.000 - 69.000 đồng/kg.

Lâm Đồng tiếp tục là địa phương giữ mức giá cao nhất khu vực với 69.000 đồng/kg, theo sau là Đắk Lắk với 68.000 đồng/kg. Các tỉnh Thanh Hóa ghi nhận mức 66.000 đồng/kg, trong khi Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa cùng giao dịch tại mốc 65.000 đồng/kg.

Miền Nam duy trì mặt bằng giá cao nhất cả nước

Khác với hai miền còn lại, giá heo hơi tại miền Nam giữ mức đi ngang trong sáng nay. Các thương lái đang thu mua trong khoảng từ 68.000 - 70.000 đồng/kg. Trong đó, Đồng Nai tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu cả nước với mức giá 70.000 đồng/kg.

Tại các địa phương khác, Đồng Tháp và TP.HCM duy trì mức 69.000 đồng/kg. Nhóm các tỉnh Tây Ninh, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng ghi nhận giá giao dịch ở mức 68.000 đồng/kg.

Khu vực Giá thấp nhất (VND/kg) Giá cao nhất (VND/kg) Biến động Miền Bắc 65.000 67.000 Tăng 1.000 Miền Trung - Tây Nguyên 65.000 69.000 Tăng 1.000 Miền Nam 68.000 70.000 Ổn định

Sơn La ghi nhận dịch tả heo châu Phi

Trong khi giá heo hơi có dấu hiệu khởi sắc, tình hình dịch bệnh lại có diễn biến phức tạp tại Sơn La. Cụ thể, tại Phường Chiềng Cơi, Sơn La, cơ quan chức năng ghi nhận hơn 350 con heo mắc dịch tả heo châu Phi, gây thiệt hại nghiêm trọng cho người chăn nuôi địa phương.

UBND Phường Chiềng Cơi, Sơn La triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch tả heo châu Phi.

Trước tình hình này, UBND Phường Chiềng Cơi đã triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm ngăn chặn dịch lây lan. Chính quyền yêu cầu các hộ chăn nuôi tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc "5 không": không giấu dịch, không mua bán, không giết mổ heo bệnh chết, không vứt xác heo ra môi trường và không dùng thức ăn thừa chưa qua xử lý. Các đơn vị chuyên môn cũng tăng cường giám sát để kịp thời phát hiện và xử lý các ổ dịch mới, đảm bảo an toàn cho tổng đàn vật nuôi trên địa bàn.