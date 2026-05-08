Giá heo hơi hôm nay 8/5: Nhiều địa phương tăng giá, mức cao nhất đạt 70.000 đồng/kg Giá heo hơi ngày 8/5 ghi nhận xu hướng tăng tại khu vực miền Bắc và miền Trung, dao động từ 65.000 - 70.000 đồng/kg. Miền Nam tiếp tục duy trì mặt bằng giá ổn định ở mức cao.

Giá heo hơi hôm nay 8/5 chứng kiến đà tăng nhẹ tại nhiều địa phương thuộc khu vực miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên. Trong khi đó, thị trường miền Nam vẫn giữ xu hướng đi ngang nhưng tiếp tục duy trì vị thế là khu vực có giá giao dịch cao nhất cả nước.

Thị trường miền Bắc điều chỉnh tăng diện rộng

Sáng nay, thị trường heo hơi phía Bắc ghi nhận mức tăng 1.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh thành. Hiện giá heo hơi tại khu vực này dao động trong khoảng 65.000 - 67.000 đồng/kg. Đáng chú ý, Bắc Ninh và Hưng Yên là hai địa phương có mức giá cao nhất khu vực.

Địa phương Giá (VND/kg) Biến động (VND/kg) Bắc Ninh, Hưng Yên 67.000 +1.000 Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Lai Châu 66.000 +1.000 Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ, Sơn La 65.000 +1.000 (tại một số nơi)

Biến động tại miền Trung và miền Nam

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi tại Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cũng ghi nhận mức tăng 1.000 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục giữ giá cao nhất vùng với mức 69.000 đồng/kg, theo sau là Đắk Lắk với 68.000 đồng/kg.

Ngược lại, thị trường miền Nam không có sự thay đổi về giá trong sáng nay. Các thương lái đang thu mua heo hơi ổn định trong khoảng 68.000 - 70.000 đồng/kg. Cụ thể, Đồng Nai vẫn là địa phương có mức giá cao nhất cả nước với 70.000 đồng/kg. TP.HCM và Đồng Tháp duy trì ở mức 69.000 đồng/kg.

Sơn La triển khai khẩn cấp phòng chống dịch tả heo châu Phi

Đi cùng với diễn biến giá, tình hình dịch bệnh tại khu vực phía Bắc đang có dấu hiệu phức tạp. Tại bản Hôm, phường Chiềng Cơi, Sơn La, báo cáo ghi nhận có trên 350 con heo bị mắc dịch tả heo châu Phi, gây thiệt hại đáng kể cho người chăn nuôi.

Công tác phòng chống dịch tả heo châu Phi đang được siết chặt tại một số địa phương phía Bắc.

Lãnh đạo phường Chiềng Cơi đã chủ trì buổi làm việc khẩn cấp nhằm triển khai các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh lây lan diện rộng. Các hộ chăn nuôi được yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc "5 không": không giấu dịch; không mua bán, giết mổ heo bệnh, chết; không vứt heo chết ra môi trường và không sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý. Việc áp dụng các biện pháp an toàn sinh học vào chuồng trại hiện là ưu tiên hàng đầu để bảo vệ nguồn cung thực phẩm và kinh tế hộ gia đình.