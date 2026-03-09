Giá heo hơi hôm nay 9/3: Đồng loạt giảm tại ba miền, mức thấp nhất 61.000 đồng/kg Thị trường heo hơi ngày 9/3 ghi nhận xu hướng giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg trên diện rộng. Tại miền Nam, An Giang ghi nhận mức giảm mạnh nhất đưa giá về 66.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay ngày 9/3 tiếp tục duy trì đà giảm tại cả ba miền với mức điều chỉnh phổ biến từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Hiện tại, giá thu mua trên toàn quốc đang dao động trong khoảng 61.000 - 68.000 đồng/kg, phản ánh xu hướng hạ nhiệt của thị trường trong phiên sáng đầu tuần.

Thị trường miền Bắc giảm nhẹ tại nhiều địa phương

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh thành trọng điểm. Sau điều chỉnh, giá heo hơi tại khu vực này hiện dao động trong khoảng 61.000 - 63.000 đồng/kg. Cụ thể, các địa phương như Cao Bằng, Bắc Ninh và Hà Nội cùng xuống mức 63.000 đồng/kg. Tại Sơn La và Hưng Yên, giá thu mua về mức 62.000 đồng/kg, trong khi Thái Nguyên ghi nhận mức thấp nhất khu vực là 61.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng/kg) Biến động (đồng) Cao Bằng, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên 63.000 -1.000 Tuyên Quang, Ninh Bình, Lào Cai, Sơn La, Hưng Yên 62.000 -1.000 Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lai Châu, Phú Thọ 61.000 -1.000

Khu vực miền Trung - Tây Nguyên: Lâm Đồng giữ mức cao nhất

Thị trường miền Trung - Tây Nguyên cũng không đứng ngoài xu hướng giảm khi một số địa phương điều chỉnh hạ 1.000 đồng/kg. Thanh Hoá và Nghệ An hiện cùng mức 61.000 đồng/kg, tương đương với Hà Tĩnh. Tại các tỉnh Quảng Trị và Huế, giá heo hơi giảm còn 66.000 đồng/kg. Đáng chú ý, Lâm Đồng vẫn duy trì mức giá 68.000 đồng/kg, tiếp tục là địa phương có mức thu mua cao nhất toàn khu vực này.

Địa phương Giá (đồng/kg) Biến động (đồng) Lâm Đồng 68.000 - Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi 66.000 -1.000 Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa 64.000 - 65.000 -1.000 Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh 61.000 -1.000

Miền Nam: An Giang giảm mạnh 2.000 đồng/kg

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 66.000 - 68.000 đồng/kg. Đáng lưu ý, giá heo hơi tại An Giang giảm mạnh 2.000 đồng/kg, đưa mức thu mua xuống còn 66.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực phía Nam. Các địa phương khác như Đồng Nai, Tây Ninh, TP HCM và Vĩnh Long cùng giảm 1.000 đồng/kg, dao động từ 67.000 - 68.000 đồng/kg.

Cảnh báo đường dây mua bán heo giống không rõ nguồn gốc

Bên cạnh diễn biến giá cả, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá đường dây mua bán heo giống không rõ nguồn gốc qua mạng xã hội. Cụ thể, ngày 1/3, Công an xã Tân Quan đã kiểm tra và phát hiện xe ô tô vận chuyển 45 con heo giống (khoảng 20 kg/con) không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và chưa được tiêm phòng theo quy định.

Các đối tượng thường sử dụng Facebook để chạy quảng cáo với hình ảnh bắt mắt, giá rẻ và cam kết bảo hành ảo để thu hút người chăn nuôi. Trước đó vào tháng 11/2025, một trường hợp tương tự vận chuyển 27 con heo nhiễm dịch tả heo châu Phi đã bị xử lý tiêu hủy và xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng. Công an khuyến cáo người dân chỉ nên mua con giống tại các địa chỉ uy tín, có đầy đủ giấy chứng nhận kiểm dịch để tránh thiệt hại kinh tế và lây lan dịch bệnh.