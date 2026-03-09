Giá heo hơi hôm nay 9/3: Giảm đến 2.000 đồng/kg, thấp nhất chạm mốc 61.000 đồng Thị trường heo hơi sáng 9/3 ghi nhận xu hướng giảm đồng loạt tại cả ba miền. Trong khi miền Bắc lùi về mốc 61.000 đồng/kg, miền Nam chứng kiến mức giảm mạnh 2.000 đồng/kg tại An Giang.

Giá heo hơi ngày 9/3 tiếp tục xu hướng đi xuống tại nhiều địa phương trên cả nước với mức điều chỉnh phổ biến từ 1.000 đến 2.000 đồng/kg. Hiện tại, giá thu mua trên toàn quốc đang dao động trong khoảng 61.000 - 68.000 đồng/kg, phản ánh áp lực giảm giá duy trì từ đầu tuần.

Thị trường miền Bắc lùi về mốc 61.000 đồng/kg

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh thành trọng điểm. Sau điều chỉnh, giá heo tại Hà Nội, Bắc Ninh và Cao Bằng cùng xuống mức 63.000 đồng/kg. Các địa phương như Hưng Yên và Sơn La hiện thu mua ở mức 62.000 đồng/kg, trong khi Thái Nguyên ghi nhận mức thấp nhất khu vực là 61.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (VND/kg) Biến động (VND) Cao Bằng, Bắc Ninh, Hà Nội 63.000 -1.000 Hưng Yên, Sơn La, Tuyên Quang 62.000 -1.000 Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh 61.000 -1.000

Miền Trung và Tây Nguyên: Lâm Đồng giữ giá cao nhất

Khu vực miền Trung - Tây Nguyên cũng không nằm ngoài xu hướng giảm. Cụ thể, Thanh Hoá và Nghệ An cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 61.000 đồng/kg, ngang bằng với Hà Tĩnh. Tại Tây Nguyên, giá heo tại Gia Lai lùi về 64.000 đồng/kg và Khánh Hoà xuống 65.000 đồng/kg. Đáng chú ý, Lâm Đồng vẫn duy trì mức giá 68.000 đồng/kg, cao nhất toàn khu vực.

Địa phương Giá (VND/kg) Biến động (VND) Thanh Hoá, Nghệ An 61.000 -1.000 Gia Lai 64.000 -1.000 Khánh Hoá 65.000 -1.000 Quảng Trị, Thừa Thiên Huế 66.000 -1.000 Lâm Đồng 68.000 0

Miền Nam: An Giang giảm mạnh 2.000 đồng/kg

Thị trường miền Nam chứng kiến mức biến động mạnh nhất tại An Giang khi giá heo hơi giảm 2.000 đồng/kg, xuống còn 66.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, các khu vực kinh tế trọng điểm như TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh cũng ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg, hiện dao động quanh ngưỡng 68.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại ba miền có xu hướng giảm nhẹ. (Ảnh: Thảo Tiên)

Cảnh báo rủi ro từ heo giống không rõ nguồn gốc

Bên cạnh diễn biến giá, tình trạng an ninh chăn nuôi đang trở thành tiêu điểm đáng lo ngại. Ngày 8/3, Công an xã Tân Quan (tỉnh Đồng Nai) cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán heo giống không rõ nguồn gốc qua mạng xã hội Facebook. Các đối tượng thường sử dụng hình ảnh quảng cáo hấp dẫn, giá rẻ và cam kết ảo để thu hút người chăn nuôi nhỏ lẻ.

Qua kiểm tra thực tế vào sáng 1/3, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô vận chuyển 45 con heo giống không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc và chưa tiêm phòng quy định. Trước đó, vào tháng 11/2025, một trường hợp tương tự đã bị xử phạt 12,5 triệu đồng do vận chuyển heo nhiễm dịch tả heo châu Phi. Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua con giống trôi nổi trên mạng để tránh rủi ro lây lan dịch bệnh và thiệt hại kinh tế.