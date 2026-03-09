Giá heo hơi hôm nay 9/3 giảm mạnh toàn quốc, nhiều địa phương chạm mốc 61.000 đồng/kg Thị trường heo hơi ghi nhận tuần điều chỉnh mạnh nhất với mức giảm tới 8.000 đồng/kg. Giá thu mua hiện dao động phổ biến từ 61.000 đến 69.000 đồng/kg tùy khu vực.

Giá heo hơi hôm nay 9/3 tiếp tục ghi nhận xu hướng giảm mạnh đồng loạt tại cả ba miền. Sau một tuần điều chỉnh liên tục, mặt bằng giá tại nhiều địa phương đã giảm sâu, dao động trong khoảng 61.000 – 69.000 đồng/kg. So với mức đỉnh 69.000 – 72.000 đồng/kg của tuần trước, thị trường đã sụt giảm từ 6.000 – 8.000 đồng/kg, đánh dấu tuần biến động mạnh nhất thời gian qua.

Thị trường miền Bắc ghi nhận mức giảm sâu nhất

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi trong tuần qua ghi nhận mức biến động lớn nhất cả nước. Nhiều địa phương từng đạt mốc 70.000 – 71.000 đồng/kg như Bắc Ninh, Hà Nội, Cao Bằng, Quảng Ninh, Hải Phòng, Điện Biên và Hưng Yên hiện đã giảm xuống còn khoảng 63.000 – 64.000 đồng/kg.

Cụ thể, các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Ninh Bình, Lào Cai và Sơn La hiện đang giao dịch ở mức 62.000 – 63.000 đồng/kg. Đáng chú ý, các tỉnh Lạng Sơn, Lai Châu và Phú Thọ ghi nhận mức giá thấp nhất khu vực khi chỉ còn khoảng 61.000 đồng/kg, giảm tới 8.000 đồng/kg so với cuối tuần trước.

Biến động tại miền Trung và Tây Nguyên

Thị trường miền Trung – Tây Nguyên cũng ghi nhận mức giảm từ 4.000 – 8.000 đồng/kg. Hiện giá thu mua tại khu vực này dao động từ 61.000 – 68.000 đồng/kg. Trong đó, Hà Tĩnh là địa phương có mức giảm mạnh nhất, từ 69.000 đồng/kg xuống còn 61.000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, Gia Lai và Đắk Lắk cùng giảm xuống mức 65.000 đồng/kg. Riêng tỉnh Lâm Đồng, dù giảm từ 72.000 đồng/kg xuống còn 68.000 đồng/kg, vẫn là địa phương duy trì mức giá cao nhất toàn khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Khu vực miền Nam duy trì mặt bằng giá cao nhất

So với hai khu vực còn lại, thị trường miền Nam có mức điều chỉnh nhẹ hơn, phổ biến giảm từ 3.000 – 4.000 đồng/kg. Giá heo hơi tại đây vẫn giữ ở mức cao nhất cả nước, dao động từ 67.000 – 69.000 đồng/kg.

Các địa phương trọng điểm như Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM hiện cùng giao dịch ở mức 69.000 đồng/kg. Trong khi đó, Cần Thơ ghi nhận mức giá thấp nhất khu vực miền Nam với khoảng 67.000 đồng/kg.

Bảng giá heo hơi tham khảo tại các khu vực (Đơn vị: VND/kg)

Khu vực Giá phổ biến Mức biến động Miền Bắc 61.000 – 64.000 Giảm 6.000 – 8.000 Miền Trung – Tây Nguyên 61.000 – 68.000 Giảm 4.000 – 8.000 Miền Nam 67.000 – 69.000 Giảm 3.000 – 4.000

Thanh Hóa triển khai tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi

Trước bối cảnh dịch bệnh tiềm ẩn, tỉnh Thanh Hóa đang đẩy mạnh công tác tiêm phòng vắc xin đợt 1 năm 2026 cho đàn gia súc, gia cầm. Theo kế hoạch của Sở Nông nghiệp và Môi trường, chiến dịch sẽ diễn ra trong tháng 3 và tháng 4/2026, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/4.

Các loại vắc xin bắt buộc bao gồm: viêm da nổi cục, lở mồm long móng, dịch tả heo châu Phi, tụ dấu heo và cúm gia cầm. Ngành thú y địa phương đặt mục tiêu đạt tỷ lệ tiêm phòng dịch tả heo châu Phi khoảng 60 – 70% tổng đàn và vắc xin dại cho chó mèo đạt từ 90 – 100% nhằm hạn chế tối đa rủi ro cho ngành chăn nuôi.