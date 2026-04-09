Giá heo hơi hôm nay 9.4: Thị trường đi ngang ở mức cao, chạm mốc 69.000 đồng/kg Thị trường heo hơi ngày 9.4 duy trì sự ổn định sau đợt phục hồi. Khu vực miền Nam tiếp tục dẫn đầu với mức giá 69.000 đồng/kg, trong khi miền Bắc và miền Trung ghi nhận biến động không đáng kể.

Giá heo hơi ngày 9.4 ghi nhận xu hướng ổn định trên diện rộng sau giai đoạn thiết lập mặt bằng giá mới. Tại thị trường nội địa, nguồn cung và nhu cầu tiêu thụ hiện đang ở trạng thái cân bằng, giúp giá bán duy trì ở mức có lợi cho người chăn nuôi, đặc biệt là tại các tỉnh phía Nam.

Miền Nam tiếp tục duy trì mức giá cao nhất cả nước

Khu vực miền Nam hiện đang đóng vai trò dẫn dắt thị trường với mức giá heo hơi cao nhất cả nước. Tại Đồng Nai và TP.HCM, giá heo hơi ổn định ở mức 69.000 đồng/kg. Đây là mốc giá cao nhất ghi nhận được trong phiên giao dịch hôm nay.

Các địa phương khác trong khu vực cũng duy trì mặt bằng giá tích cực. Cụ thể, Tây Ninh và Đồng Tháp giữ mức 68.000 đồng/kg. Tại Vĩnh Long và Cà Mau, giá heo hơi đạt 67.000 đồng/kg. Hai thành phố lớn khác là Cần Thơ và An Giang cùng ghi nhận mức 66.000 đồng/kg. Theo các chuyên gia, nhu cầu tiêu thụ ổn định tại các đô thị lớn là yếu tố chính giúp khu vực này giữ vững đà giá.

Thị trường miền Bắc và miền Trung diễn biến ổn định

Tại miền Bắc, giá heo hơi phổ biến ở mức 65.000 đồng/kg tại các khu vực trọng điểm như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên và Thái Nguyên. Một số tỉnh như Tuyên Quang, Quảng Ninh, Lạng Sơn và Lào Cai thấp hơn một chút, dao động quanh mức 64.000 đồng/kg. Lai Châu là địa phương ghi nhận mức giá thấp nhất khu vực với 63.000 đồng/kg.

Khu vực miền Trung và Tây Nguyên chứng kiến sự phân hóa nhẹ nhưng nhìn chung không có biến động lớn. Lâm Đồng hiện là địa phương có mức giá cao nhất vùng với 68.000 đồng/kg, tiếp nối là Đắk Lắk với 67.000 đồng/kg. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An duy trì mức 64.000 đồng/kg, trong khi Hà Tĩnh ở mức 63.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Gia Lai phổ biến ở mức 64.000 đồng/kg.

Bảng tổng hợp giá heo hơi ngày 9.4

Khu vực Địa phương tiêu biểu Giá (VND/kg) Miền Nam Đồng Nai, TP.HCM 69.000 Miền Nam Tây Ninh, Đồng Tháp 68.000 Miền Trung Lâm Đồng 68.000 Miền Bắc Hà Nội, Bắc Ninh 65.000 Miền Bắc Lai Châu 63.000

Nhận định xu hướng thị trường ngắn hạn

Phân tích từ thị trường cho thấy giá heo hơi đã bước vào giai đoạn cân bằng sau chuỗi ngày hồi phục. Với chi phí chăn nuôi vẫn đang ở mức cao, các hộ sản xuất và doanh nghiệp đang nỗ lực duy trì nhịp độ cung ứng để giữ mức giá ổn định. Trong ngắn hạn, dự báo giá heo hơi sẽ tiếp tục đi ngang hoặc có những điều chỉnh nhỏ mang tính cục bộ tùy theo nhu cầu của từng địa phương.

Khả năng giá heo hơi tăng đột biến trong những ngày tới được đánh giá là không cao do nguồn cung đã dần ổn định. Tuy nhiên, xu hướng giảm sâu cũng khó xảy ra khi sức mua trên thị trường vẫn được duy trì tốt.