Giá heo hơi ngày 09/04: Đồng Nai và TP.HCM giữ mức cao nhất 69.000 đồng/kg Thị trường heo hơi duy trì ổn định với mức giá trần 69.000 đồng/kg tại khu vực miền Nam. Các địa phương miền Bắc và miền Trung không có biến động lớn về giá.

Giá heo hơi ngày 09/04 duy trì xu hướng ổn định ở mức cao sau chuỗi ngày phục hồi tích cực. Theo ghi nhận, mặt bằng giá trên cả nước dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg, trong đó khu vực miền Nam tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt thị trường với mức giá cao nhất cả nước.

Khu vực miền Nam duy trì đà tăng trưởng ổn định

Tại miền Nam, thị trường heo hơi không ghi nhận sự thay đổi về giá so với phiên giao dịch trước nhưng vẫn neo ở mức cao. Mức giá 69.000 đồng/kg được ghi nhận tại Đồng Nai và TP.HCM, đây là ngưỡng giá cao nhất thị trường hiện nay. Các địa phương như Tây Ninh và Đồng Tháp duy trì ở mức 68.000 đồng/kg.

Các tỉnh Vĩnh Long và Cà Mau đạt mức 67.000 đồng/kg, trong khi Cần Thơ và An Giang cùng ghi nhận mức 66.000 đồng/kg. Mặt bằng giá cao cho thấy nhu cầu tiêu thụ thịt heo trên thị trường vẫn giữ ở mức ổn định.

Diễn biến thị trường miền Bắc và miền Trung

Tại miền Bắc, giá heo hơi phổ biến ở mức 65.000 đồng/kg tại các khu vực như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên và Thái Nguyên. Một số địa phương như Tuyên Quang, Quảng Ninh, Lạng Sơn và Lào Cai thấp hơn một giá, ở mức 64.000 đồng/kg. Mức giá thấp nhất khu vực được ghi nhận tại Lai Châu với 63.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, giá heo hơi đi ngang trên diện rộng. Thanh Hóa và Nghệ An duy trì 64.000 đồng/kg, Hà Tĩnh ở mức 63.000 đồng/kg. Đáng chú ý, Lâm Đồng là địa phương có mức giá cao nhất khu vực với 68.000 đồng/kg, theo sau là Đắk Lắk với 67.000 đồng/kg.

Bảng giá heo hơi tham khảo ngày 09/04

Khu vực Địa phương tiêu biểu Giá (VND/kg) Miền Nam Đồng Nai, TP.HCM 69.000 Miền Nam Tây Ninh, Đồng Tháp 68.000 Miền Trung Lâm Đồng 68.000 Tây Nguyên Đắk Lắk 67.000 Miền Bắc Hà Nội, Bắc Ninh 65.000 Miền Bắc Lai Châu 63.000

Nhận định xu hướng thị trường

Thị trường heo hơi đã thiết lập một mặt bằng giá mới và đang bước vào giai đoạn cân bằng cung - cầu. Các chuyên gia nhận định, trong ngắn hạn giá heo hơi nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi ngang ở mức cao. Mặc dù chi phí chăn nuôi vẫn neo ở mức cao, nhưng khả năng xảy ra các đợt tăng giá đột biến hoặc giảm sâu là không lớn do nguồn cung hiện tại tương đối ổn định.