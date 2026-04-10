Giá heo hơi ngày 10/4: Miền Nam duy trì mức 69.000 đồng/kg, thị trường đi ngang

Giá heo hơi ngày 10/4 tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trên cả ba miền. Tại khu vực phía Nam, giá heo vẫn neo ở mức cao nhất cả nước với ngưỡng 69.000 đồng/kg, trong khi miền Bắc và miền Trung không ghi nhận biến động đáng kể nào so với ngày hôm trước.

Thị trường miền Nam giữ vững vai trò dẫn dắt

Khu vực miền Nam hiện đang là điểm sáng của thị trường với mặt bằng giá vượt trội. Cụ thể, Đồng Nai và TP.HCM giữ vững mốc 69.000 đồng/kg, khẳng định vị thế dẫn dắt giá heo cả nước. Các địa phương lân cận như Tây Ninh và Đồng Tháp ổn định ở mức 68.000 đồng/kg.

Tại một số tỉnh thành khác trong khu vực, Vĩnh Long và Cà Mau duy trì mức 67.000 đồng/kg. An Giang và Cần Thơ cùng giữ mức 66.000 đồng/kg. Nhìn chung, khu vực phía Nam chưa xuất hiện các tín hiệu điều chỉnh về giá, cho thấy sức mua tại các thị trường trọng điểm vẫn đang duy trì tốt.

Giá heo hơi miền Trung và Tây Nguyên ổn định

Tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, giá heo hơi không ghi nhận sự thay đổi. Lâm Đồng là địa phương có mức giá cao nhất khu vực với 68.000 đồng/kg, tiếp đến là Đắk Lắk với 67.000 đồng/kg. Khánh Hòa đạt mức 65.000 đồng/kg.

Các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An hiện duy trì mức 64.000 đồng/kg, trong khi Hà Tĩnh thấp hơn một chút ở mức 63.000 đồng/kg. Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Gia Lai phổ biến ở mức giá 64.000 đồng/kg.

Khu vực miền Bắc duy trì mặt bằng giá cao

Thị trường miền Bắc tiếp tục duy trì mặt bằng giá ổn định quanh ngưỡng 65.000 đồng/kg. Mức giá này được ghi nhận tại hàng loạt địa phương như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên và Thái Nguyên.

Một số tỉnh như Tuyên Quang, Quảng Ninh, Lạng Sơn và Lào Cai duy trì ở mức 64.000 đồng/kg. Lai Châu hiện là địa phương có giá heo hơi thấp nhất khu vực với 63.000 đồng/kg. Trạng thái đi ngang tại đây cho thấy nguồn cung và nhu cầu tiêu thụ đang đạt được sự cân bằng sau các đợt biến động trước đó.

Bảng tổng hợp giá heo hơi ngày 10/4

Khu vực Địa phương tiêu biểu Giá (VND/kg) Miền Nam Đồng Nai, TP.HCM 69.000 Miền Nam Tây Ninh, Đồng Tháp 68.000 Tây Nguyên Lâm Đồng 68.000 Miền Bắc Hà Nội, Bắc Ninh 65.000 Miền Trung Thanh Hóa, Nghệ An 64.000

Nhận định xu hướng thị trường

Theo giới phân tích, giá heo hơi ngày 10/4 cho thấy thị trường đang trong giai đoạn tích lũy và thiết lập mặt bằng giá mới sau chuỗi biến động. Khả năng tăng mạnh hoặc giảm sâu trong ngắn hạn được đánh giá là không cao do cung và cầu hiện tại khá ổn định.

Thị trường dự kiến sẽ tiếp tục duy trì trạng thái đi ngang trong những ngày tới. Người chăn nuôi và các doanh nghiệp đang chờ đợi thêm các tín hiệu từ sức mua của thị trường bán lẻ và diễn biến nguồn cung tái đàn để có những điều chỉnh phù hợp.