Giá heo hơi ngày 11/2: Đà giảm lan rộng tại miền Bắc, mức cao nhất 74.000 đồng/kg Sáng 11/2, thị trường heo hơi ghi nhận xu hướng giảm tại khu vực miền Bắc và miền Trung, đưa mặt bằng giá cả nước dao động trong khoảng 71.000 - 74.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi trong nước sáng 11/2 tiếp tục ghi nhận xu hướng đi xuống tại nhiều địa phương, đặc biệt là khu vực phía Bắc và miền Trung. Sau các đợt điều chỉnh, mức giá giao dịch cao nhất hiện ghi nhận tại một số tỉnh miền Bắc là 74.000 đồng/kg, trong khi mức thấp nhất toàn quốc nằm tại khu vực miền Nam với 71.000 đồng/kg.

Miền Bắc điều chỉnh giảm diện rộng

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay ghi nhận xu hướng giảm khá rộng khi hầu hết các địa phương đều điều chỉnh đi xuống. Cụ thể, các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Hưng Yên cùng giảm 1.000 đồng/kg, phổ biến quanh mức 73.000 – 74.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, hai tỉnh Lào Cai và Phú Thọ ghi nhận mức giảm 2.000 đồng/kg, đưa giá heo hơi về mốc 73.000 đồng/kg. Lạng Sơn là địa phương hiếm hoi giữ giá đi ngang ở mức 74.000 đồng/kg, đây cũng là mức cao nhất khu vực hiện nay.

Địa phương Giá (đồng/kg) Biến động (đồng) Tuyên Quang 73.000 -1.000 Cao Bằng 74.000 -1.000 Lạng Sơn 74.000 - Hà Nội 74.000 -1.000 Lào Cai 73.000 -2.000 Phú Thọ 73.000 -2.000

Thị trường miền Trung - Tây Nguyên đồng loạt xuống giá

Tương tự miền Bắc, thị trường miền Trung cũng ghi nhận sự sụt giảm tại nhiều tỉnh thành. Thanh Hóa, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cùng lùi về mức 74.000 đồng/kg. Nghệ An là địa phương có mức giảm sâu nhất khu vực (giảm 2.000 đồng/kg), hiện đứng ở mức 73.000 đồng/kg, cùng giá với Hà Tĩnh.

Tại khu vực Tây Nguyên, Đắk Lắk hiện là địa phương có mức giá thấp nhất vùng với 72.000 đồng/kg sau khi giảm 1.000 đồng. Lâm Đồng giữ giá ổn định ở mức 73.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng/kg) Biến động (đồng) Thanh Hoá 74.000 -1.000 Nghệ An 73.000 -2.000 Đắk Lắk 72.000 -1.000 Lâm Đồng 73.000 -

Miền Nam duy trì trạng thái ổn định

Trái ngược với đà giảm ở phía Bắc, giá heo hơi tại miền Nam hôm nay tương đối bình ổn. Duy nhất tỉnh Đồng Tháp ghi nhận giảm 1.000 đồng/kg, về mức 73.000 đồng/kg. Các địa phương như Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM tiếp tục duy trì mức 73.000 đồng/kg. Trong khi đó, mức giá thấp nhất 71.000 đồng/kg vẫn được ghi nhận tại An Giang, Cà Mau và Cần Thơ.

Giá heo hơi hôm nay tại các khu vực trên cả nước ghi nhận đà giảm đáng kể. Ảnh: Thảo Tiên

Khánh Hòa chi 9 tỷ đồng phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Bên cạnh diễn biến giá thị trường, công tác phòng chống dịch bệnh đang được các địa phương thắt chặt. Ngày 9/2, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2026 với tổng kinh phí 9 tỷ đồng. Mục tiêu trọng tâm là khống chế các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, đảm bảo an toàn thực phẩm và phát triển chăn nuôi bền vững.

Trong tổng ngân sách, hơn 5,4 tỷ đồng được dành để mua vắc xin; 1,25 tỷ đồng mua hóa chất tiêu độc khử trùng và 1,17 tỷ đồng cho công tác giám sát dịch bệnh. Tỉnh đặt mục tiêu tỷ lệ tiêm phòng các bệnh lở mồm long móng, cúm gia cầm, viêm da nổi cục và dại phải đạt trên 80% tổng đàn vào các đợt chính trong năm.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm điều phối, hướng dẫn kỹ thuật, đồng thời yêu cầu các hộ chăn nuôi phải kê khai hoạt động và báo cáo ngay khi có dấu hiệu động vật mắc bệnh bất thường.