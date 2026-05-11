Giá heo hơi ngày 11/5: Miền Bắc tăng đồng loạt, Đồng Nai chạm mốc 71.000 đồng/kg Giá heo hơi hôm nay ghi nhận đà tăng 1.000 đồng/kg tại khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Trong khi đó, miền Nam giữ giá ổn định ở mức cao nhất cả nước là 71.000 đồng/kg.

Sáng nay (11/5), thị trường heo hơi toàn quốc ghi nhận sự biến động trái chiều giữa các khu vực. Trong khi giá thu mua tại miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên tiếp tục đi lên, khu vực miền Nam duy trì trạng thái ổn định với mặt bằng giá cao nhất cả nước. Hiện tại, giá heo hơi toàn quốc dao động trong khoảng 66.000 - 71.000 đồng/kg.

Thị trường miền Bắc đồng loạt tăng giá

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay ghi nhận mức tăng 1.000 đồng/kg tại tất cả địa phương. Sau điều chỉnh, khu vực này đang giao dịch trong khoảng 67.000 - 69.000 đồng/kg. Đây là khu vực có tốc độ tăng trưởng đồng đều nhất trong phiên sáng nay.

Địa phương Giá (VND/kg) Biến động (VND) Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Yên 69.000 +1.000 Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng 68.000 +1.000 Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ, Sơn La 67.000 +1.000

Khu vực miền Trung và Tây Nguyên tăng cục bộ

Thị trường heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên ghi nhận mức tăng nhẹ tại khu vực Bắc Trung Bộ. Cụ thể, thương lái tại Nghệ An và Hà Tĩnh đã điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg, cùng đạt mức 67.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại giữ giá đi ngang so với hôm qua.

69.000 đồng/kg ghi nhận tại Lâm Đồng. Mức giá thấp nhất: 66.000 đồng/kg tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hoà.

66.000 đồng/kg tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hoà. Các địa phương còn lại: Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh duy trì mức 67.000 đồng/kg; Đắk Lắk ở mức 68.000 đồng/kg.

Miền Nam giữ vững đỉnh giá 71.000 đồng/kg

Trái ngược với đà tăng ở phía Bắc, thị trường miền Nam sáng nay không có biến động mới về giá. Tuy nhiên, đây vẫn là khu vực sở hữu địa phương có giá thu mua cao nhất cả nước. Mức giao dịch phổ biến tại đây nằm trong khoảng 68.000 - 71.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam

Đáng chú ý, Đồng Nai tiếp tục dẫn đầu cả nước với giá 71.000 đồng/kg. Tại TP.HCM, giá heo hơi neo ở mức 70.000 đồng/kg. Các tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long giữ mức 69.000 đồng/kg, trong khi An Giang, Cà Mau và Cần Thơ thấp hơn một chút với 68.000 đồng/kg.

Cảnh báo dịch tả heo châu Phi tại Tỉnh Lào Cai

Bên cạnh diễn biến giá, tình hình dịch bệnh đang có dấu hiệu phức tạp. Tại Thôn Nà Trang, xã Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai, cơ quan chức năng vừa phát hiện và tiêu hủy ổ dịch tả heo châu Phi tại hộ chăn nuôi. Tổng cộng 29 con heo với trọng lượng hơn 500 kg đã bị tiêu hủy theo quy định, thiệt hại ước tính khoảng 35 triệu đồng.

Thượng tá Trịnh Xuân Hiệp, Trưởng Công an xã Văn Bàn, cho biết lực lượng chức năng đã khẩn trương khoanh vùng, rắc vôi bột và phun khử trùng các tuyến đường ra vào khu vực dịch. UBND xã Văn Bàn cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường giám sát, kiểm soát chặt chẽ hoạt động giết mổ và vận chuyển heo không rõ nguồn gốc để ngăn chặn mầm bệnh lây lan ra diện rộng.