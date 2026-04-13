Giá heo hơi ngày 13/04: Duy trì ổn định ở mức cao, miền Nam chạm mốc 69.000 đồng/kg Thị trường heo hơi ngày 13/04 ổn định, miền Nam giữ đỉnh 69.000 đồng/kg. Các khu vực khác duy trì đi ngang, dao động phổ biến từ 62.000 đến 68.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay, ngày 13/04, tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trên phạm vi toàn quốc. Sau những đợt điều chỉnh vào đầu tháng, thị trường hiện đã xác lập mặt bằng giá mới với xu hướng đi ngang chiếm ưu thế tại cả ba miền. Ghi nhận thực tế cho thấy cung - cầu đang ở trạng thái cân bằng, chưa có yếu tố đột biến gây tác động mạnh lên giá bán lẻ tại các hộ chăn nuôi và doanh nghiệp.

Miền Nam giữ mặt bằng giá cao nhất cả nước

Khu vực miền Nam hiện đang là thị trường có mức giá heo hơi tốt nhất. Đáng chú ý, mức giá trần 69.000 đồng/kg vẫn được duy trì ổn định tại các khu vực trọng điểm tiêu thụ và chăn nuôi lớn như TP.HCM và tỉnh Đồng Nai.

Địa phương Giá (VND/kg) TP.HCM, Đồng Nai 69.000 Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long 68.000 Cà Mau 67.000 An Giang, Cần Thơ 66.000

Tại các địa phương khác như Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long, giá heo hơi cũng đứng yên ở mức 68.000 đồng/kg. Trong khi đó, khu vực An Giang và Cần Thơ ghi nhận mức giá thấp hơn, dao động quanh ngưỡng 66.000 đồng/kg.

Miền Trung và Tây Nguyên dao động trong biên độ hẹp

Thị trường miền Trung và Tây Nguyên ghi nhận sự phân hóa nhẹ giữa các tỉnh thành nhưng nhìn chung vẫn giữ được sự ổn định. Tỉnh Lâm Đồng hiện sở hữu mức giá cao nhất khu vực với 68.000 đồng/kg, bám sát giá tại miền Nam.

Nhóm trung bình: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế giữ mức 64.000 đồng/kg; Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng và Quảng Ngãi ổn định ở mức 63.000 đồng/kg.

Quảng Trị, Thừa Thiên Huế giữ mức 64.000 đồng/kg; Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng và Quảng Ngãi ổn định ở mức 63.000 đồng/kg. Nhóm giá thấp: Hà Tĩnh và Gia Lai hiện có mức giá 62.000 đồng/kg, đây là ngưỡng thấp nhất trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Miền Bắc duy trì ngưỡng 64.000 - 65.000 đồng/kg

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay không có sự thay đổi mới. Mặt bằng giá chung dao động phổ biến trong khoảng 64.000 đến 65.000 đồng/kg. Cụ thể, các khu vực như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên và Sơn La đều đồng loạt giữ mức 65.000 đồng/kg.

Các địa phương khác bao gồm Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Ninh Bình và Lào Cai phổ biến ở mức 64.000 đồng/kg. Mức giá thấp nhất khu vực miền Bắc được ghi nhận tại Lai Châu với 63.000 đồng/kg.

Dự báo thị trường heo hơi ngắn hạn

Theo các chuyên gia phân tích thị trường, trạng thái cân bằng cung - cầu dự kiến sẽ còn kéo dài trong những ngày tới. Khả năng giá heo hơi tăng mạnh hoặc giảm sâu đều khó xảy ra do nguồn cung từ các hộ chăn nuôi và trang trại lớn vẫn đang được đảm bảo, trong khi nhu cầu tiêu thụ tại các chợ truyền thống và kênh hiện đại chưa có sự đột phá.

Thị trường sẽ tiếp tục theo dõi các tín hiệu về chi phí thức ăn chăn nuôi và tình hình kiểm soát dịch bệnh để xác định xu hướng giá trong giai đoạn cuối tháng 4.