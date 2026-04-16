Giá heo hơi ngày 16/4/2026: Miền Nam tăng nhẹ lên 69.000 đồng/kg, Đà Nẵng thí điểm vắc xin Giá heo hơi ngày 16/4/2026 ghi nhận đà tăng tại miền Nam, chạm mốc 69.000 đồng/kg. Đồng thời, TP. Đà Nẵng thí điểm vắc xin dịch tả heo châu Phi tại 10 xã, phường.

Thị trường heo hơi trong nước sáng ngày 16/4/2026 ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các khu vực. Trong khi giá tại miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên duy trì trạng thái đi ngang, thị trường miền Nam tiếp tục điều chỉnh tăng nhẹ tại một số địa phương trọng điểm. Hiện tại, giá thu mua trên cả nước dao động phổ biến trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg.

Miền Nam tăng giá, xác lập mức đỉnh mới

Tại khu vực miền Nam, xu hướng tăng nhẹ vẫn tiếp diễn tại một số tỉnh thành. Cụ thể, các địa phương bao gồm Đồng Tháp, Cà Mau và Vĩnh Long cùng tăng 1.000 đồng/kg so với phiên trước đó. Sau điều chỉnh, giá heo hơi tại khu vực này hiện nằm trong khung từ 67.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, mức giá cao nhất khu vực là 69.000 đồng/kg hiện được ghi nhận tại Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP.HCM và Vĩnh Long. Cà Mau theo sau với mức 68.000 đồng/kg. Hai địa phương An Giang và Cần Thơ vẫn duy trì mức giá thấp hơn là 67.000 đồng/kg.

Bảng giá heo hơi tham khảo tại miền Nam

Địa phương Giá (đồng/kg) Biến động (đồng) Đồng Nai 69.000 - Tây Ninh 69.000 - Đồng Tháp 69.000 +1.000 TP.HCM 69.000 - Vĩnh Long 69.000 +1.000 Cà Mau 68.000 +1.000 An Giang 67.000 - Cần Thơ 67.000 -

Thị trường miền Bắc và miền Trung duy trì ổn định

Tại miền Bắc, thị trường không ghi nhận biến động mới về giá. Mức giao dịch phổ biến dao động từ 63.000 đồng/kg đến 65.000 đồng/kg. Các địa phương như Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên tiếp tục giữ vững mức 65.000 đồng/kg – mức cao nhất khu vực. Trong khi đó, Tuyên Quang, Lạng Sơn và Lai Châu neo ở mức thấp nhất là 63.000 đồng/kg.

Tương tự, khu vực miền Trung - Tây Nguyên cũng duy trì đà chững giá. Heo hơi tại đây được bán ra với mức từ 63.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Lâm Đồng là hai địa phương có giá cao nhất khu vực (68.000 đồng/kg), trong khi Hà Tĩnh thấp nhất với 63.000 đồng/kg.

Bảng giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên

Địa phương Giá (đồng/kg) Biến động (đồng) Thanh Hoá 64.000 - Nghệ An 64.000 - Hà Tĩnh 63.000 - Đắk Lắk 68.000 - Lâm Đồng 68.000 -

Đà Nẵng thí điểm vắc xin dịch tả heo châu Phi

Bên cạnh diễn biến giá cả, thông tin từ TP. Đà Nẵng về việc phê duyệt phương án tiêm thí điểm vắc xin phòng dịch tả heo châu Phi (ASF) đang thu hút sự quan tâm của giới chăn nuôi. Chương trình được triển khai tại 10 xã, phường trên địa bàn với mục tiêu tạo miễn dịch chủ động và kiểm soát dịch bệnh bền vững.

Loại vắc xin được sử dụng trong đợt thí điểm này là NAVET-ASFVAC do Công ty Navetco sản xuất. Dự kiến khoảng 2.000 con heo thịt khỏe mạnh từ 4 tuần tuổi trở lên sẽ được tiêm phòng một liều duy nhất. Trước khi tiêm, cơ quan chức năng sẽ thực hiện lấy mẫu máu giám sát mầm bệnh khắt khe.

Theo thống kê từ năm 2019 đến nay, TP. Đà Nẵng đã phải chi hơn 500 tỷ đồng để hỗ trợ tiêu hủy heo do dịch ASF. Việc thí điểm vắc xin được kỳ vọng là giải pháp then chốt giúp giảm thiểu thiệt hại kinh tế và ổn định nguồn cung thực phẩm cho thị trường trong thời gian tới.